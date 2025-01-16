https://ria.ru/20250116/putin-1994016625.html

Россия и ЦАР продолжат сотрудничать в вопросах безопасности, заявил Путин

Россия и ЦАР продолжат сотрудничать в вопросах безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2025

Россия и ЦАР продолжат сотрудничать в вопросах безопасности, заявил Путин

Россия и Центральноафриканская Республика продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:35:00+03:00

2025-01-16T15:35:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия и Центральноафриканская Республика продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", - сказал Путин во время официального визита президента Центральноафриканской Республики.

https://ria.ru/20250116/tsar-1994018333.html

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2025

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россия, владимир путин, цар, в мире