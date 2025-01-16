https://ria.ru/20250116/putin-1994016166.html
Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь
Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь - РИА Новости, 16.01.2025
Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь
Россия готова при необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:34:00+03:00
2025-01-16T15:34:00+03:00
2025-01-16T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия готова при необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", - сказал Путин в ходе официального визита президента Центральноафриканской республики Фостена Арканжа Туадеры в РФ.
https://ria.ru/20250116/tsar-1994018838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, владимир путин, в мире
ЦАР, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь
Путин: Россия готова оказывать ЦАР гуманитарную помощь