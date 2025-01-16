https://ria.ru/20250116/putin-1994016166.html

Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь

Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь - РИА Новости, 16.01.2025

Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь

Россия готова при необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:34:00+03:00

2025-01-16T15:34:00+03:00

2025-01-16T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия готова при необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", - сказал Путин в ходе официального визита президента Центральноафриканской республики Фостена Арканжа Туадеры в РФ.

https://ria.ru/20250116/tsar-1994018838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цар, россия, владимир путин, в мире