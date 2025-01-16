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Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь - РИА Новости, 16.01.2025
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15:34 16.01.2025 (обновлено: 15:47 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994016166.html
Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь
Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь - РИА Новости, 16.01.2025
Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь
Россия готова при необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:34:00+03:00
2025-01-16T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия готова при необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", - сказал Путин в ходе официального визита президента Центральноафриканской республики Фостена Арканжа Туадеры в РФ.
https://ria.ru/20250116/tsar-1994018838.html
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цар, россия, владимир путин, в мире
ЦАР, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности оказывать ЦАР гуманитарную помощь

Путин: Россия готова оказывать ЦАР гуманитарную помощь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия готова при необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", - сказал Путин в ходе официального визита президента Центральноафриканской республики Фостена Арканжа Туадеры в РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера
15:45
 
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