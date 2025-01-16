https://ria.ru/20250116/putin-1994015210.html

Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле

Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 16.01.2025

Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:32:00+03:00

2025-01-16T15:32:00+03:00

2025-01-16T16:45:00+03:00

политика

россия

москва

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Кремле начнется переговорами лидеров с участием делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообщаются один на один за обедом.

https://ria.ru/20250115/tsar-1993774520.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков