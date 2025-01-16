https://ria.ru/20250116/putin-1994015210.html
Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле
Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 16.01.2025
Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:32:00+03:00
2025-01-16T15:32:00+03:00
2025-01-16T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Кремле начнется переговорами лидеров с участием делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообщаются один на один за обедом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле
В Москве начались переговоры Путина и президента ЦАР Туадера