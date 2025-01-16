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Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 16.01.2025
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15:32 16.01.2025 (обновлено: 16:45 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994015210.html
Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле
Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 16.01.2025
Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:32:00+03:00
2025-01-16T16:45:00+03:00
политика
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москва
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Кремле начнется переговорами лидеров с участием делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообщаются один на один за обедом.
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политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Туадера проводят переговоры в Кремле

В Москве начались переговоры Путина и президента ЦАР Туадера

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.
Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Кремле начнется переговорами лидеров с участием делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообщаются один на один за обедом.
Прибытие президента ЦАР в Москву - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом
Вчера, 08:50
 
ПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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