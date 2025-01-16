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Путин проведет переговоры с президентом ЦАР в составе делегаций
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР в составе делегаций - РИА Новости, 16.01.2025
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР в составе делегаций
Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой сначала в составе делегаций, а затем один на один,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:49:00+03:00
2025-01-16T14:49:00+03:00
2025-01-16T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой сначала в составе делегаций, а затем один на один, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день международных контактов у президента, сегодня будут переговоры российско-центральноафриканские. Президент Центральноафриканской республики Туадера с официальным визитом находится в России. В Кремле совсем скоро состоятся переговоры. Сначала будут переговоры в составе делегаций, затем уже за обедом один на один Путин продолжит контакты со своим центральноафриканским коллегой", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента России также отметил, что во второй половине дня у главы государства запланированы непубличные рабочие контакты.
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политика, россия, цар, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, ЦАР, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР в составе делегаций
Путин проведет переговоры с Туадерой в составе делегаций, а затем один на один