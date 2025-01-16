https://ria.ru/20250116/putin-1994008904.html

Путин проведет переговоры с президентом ЦАР в составе делегаций

Путин проведет переговоры с президентом ЦАР в составе делегаций - РИА Новости, 16.01.2025

Путин проведет переговоры с президентом ЦАР в составе делегаций

Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой сначала в составе делегаций, а затем один на один,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:49:00+03:00

2025-01-16T14:49:00+03:00

2025-01-16T14:49:00+03:00

политика

россия

цар

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152121/70/1521217039_0:115:2873:1731_1920x0_80_0_0_24279d86cacc66c915ba1b0ad2366a80.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой сначала в составе делегаций, а затем один на один, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день международных контактов у президента, сегодня будут переговоры российско-центральноафриканские. Президент Центральноафриканской республики Туадера с официальным визитом находится в России. В Кремле совсем скоро состоятся переговоры. Сначала будут переговоры в составе делегаций, затем уже за обедом один на один Путин продолжит контакты со своим центральноафриканским коллегой", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента России также отметил, что во второй половине дня у главы государства запланированы непубличные рабочие контакты.

https://ria.ru/20250115/tsar-1993821308.html

россия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, цар, владимир путин, дмитрий песков