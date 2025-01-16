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Путину докладывают о ситуации с пострадавшими от разлива мазута волонтерами - РИА Новости, 16.01.2025
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14:05 16.01.2025 (обновлено: 14:09 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1993999992.html
Путину докладывают о ситуации с пострадавшими от разлива мазута волонтерами
Путину докладывают о ситуации с пострадавшими от разлива мазута волонтерами - РИА Новости, 16.01.2025
Путину докладывают о ситуации с пострадавшими от разлива мазута волонтерами
Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами, подвергшимися вредному воздействию во время ликвидации последствий... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:05:00+03:00
2025-01-16T14:09:00+03:00
россия
черное море
керченский пролив
дмитрий песков
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами, подвергшимися вредному воздействию во время ликвидации последствий разлива мазута, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Безусловно, эта информация хорошо известна из правительственной комиссии, которая была создана, (вице-премьер РФ Виталий) Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту", - сказал Песков журналистам на вопрос о медицинской реабилитации волонтеров, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Черном море. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250116/mazut-1993989720.html
россия
черное море
керченский пролив
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россия, черное море, керченский пролив, дмитрий песков, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Черное море, Керченский пролив, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путину докладывают о ситуации с пострадавшими от разлива мазута волонтерами

Песков заявил, что Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами, подвергшимися вредному воздействию во время ликвидации последствий разлива мазута, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, эта информация хорошо известна из правительственной комиссии, которая была создана, (вице-премьер РФ Виталий) Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту", - сказал Песков журналистам на вопрос о медицинской реабилитации волонтеров, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Черном море.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли
13:09
 
РоссияЧерное мореКерченский проливДмитрий ПесковВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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