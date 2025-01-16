https://ria.ru/20250116/proverka-1994006499.html
В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария
В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария - РИА Новости, 16.01.2025
В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария
Сочинские правоохранители проверяют информацию о краже крупных сумм денег из ячеек в многофункциональном депозитарном центре, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:38:00+03:00
2025-01-16T14:38:00+03:00
2025-01-16T14:38:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_0162bfe205373bd45a985495c6f5064d.jpg
СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Сочинские правоохранители проверяют информацию о краже крупных сумм денег из ячеек в многофункциональном депозитарном центре, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Причиной проверки стали обращения людей, которые обнаружили, что из-за арендованных ими ячеек пропали крупные денежные суммы. "В Сочи полицейские проводят проверку по факту инцидента в многофункциональном депозитарном центре. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Также устанавливается число потерпевших, добавили правоохранители.
https://ria.ru/20240319/krazha-1934331291.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_ccada8c0e2991d31996c6aa775f98015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария
Полиция в Сочи начала проверку после кражи денег из нескольких ячеек депозитария