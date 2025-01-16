https://ria.ru/20250116/proverka-1994006499.html

В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария

В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария - РИА Новости, 16.01.2025

В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария

Сочинские правоохранители проверяют информацию о краже крупных сумм денег из ячеек в многофункциональном депозитарном центре, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:38:00+03:00

2025-01-16T14:38:00+03:00

2025-01-16T14:38:00+03:00

происшествия

краснодарский край

сочи

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_0162bfe205373bd45a985495c6f5064d.jpg

СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Сочинские правоохранители проверяют информацию о краже крупных сумм денег из ячеек в многофункциональном депозитарном центре, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Причиной проверки стали обращения людей, которые обнаружили, что из-за арендованных ими ячеек пропали крупные денежные суммы. "В Сочи полицейские проводят проверку по факту инцидента в многофункциональном депозитарном центре. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Также устанавливается число потерпевших, добавили правоохранители.

https://ria.ru/20240319/krazha-1934331291.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)