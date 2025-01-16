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В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария - РИА Новости, 16.01.2025
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14:38 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/proverka-1994006499.html
В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария
В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария - РИА Новости, 16.01.2025
В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария
Сочинские правоохранители проверяют информацию о краже крупных сумм денег из ячеек в многофункциональном депозитарном центре, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:38:00+03:00
2025-01-16T14:38:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Сочинские правоохранители проверяют информацию о краже крупных сумм денег из ячеек в многофункциональном депозитарном центре, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Причиной проверки стали обращения людей, которые обнаружили, что из-за арендованных ими ячеек пропали крупные денежные суммы. "В Сочи полицейские проводят проверку по факту инцидента в многофункциональном депозитарном центре. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Также устанавливается число потерпевших, добавили правоохранители.
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краснодарский край
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96
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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи проверяют информацию о краже денег из ячеек депозитария

Полиция в Сочи начала проверку после кражи денег из нескольких ячеек депозитария

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Сочинские правоохранители проверяют информацию о краже крупных сумм денег из ячеек в многофункциональном депозитарном центре, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Причиной проверки стали обращения людей, которые обнаружили, что из-за арендованных ими ячеек пропали крупные денежные суммы.
«
Сочи полицейские проводят проверку по факту инцидента в многофункциональном депозитарном центре. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - говорится в Telegram-канале краевого МВД.
Также устанавливается число потерпевших, добавили правоохранители.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек
19 марта 2024, 19:56
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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