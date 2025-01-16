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Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию

Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию - РИА Новости, 16.01.2025

Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию

Президент США Джо Байден обратился к американцам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:47:00+03:00

2025-01-16T04:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к американцам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу не упомянул Россию.Выступление американского лидера заняло порядка 15 минут. В своей речи он не прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.Говоря о международной повестке, Байден упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке."За рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной", — сказал политик.Президент отметил, что план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников был разработан и согласован его командой.Другие заявления политика: В конце речи Байден поблагодарил свою семью, жителей США и членов администрации, призвав сограждан сохранить ключевые ценности страны. Он также пожелал удачи администрации Дональда Трампа.Полномочия Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, дональд трамп, нато