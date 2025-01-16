Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию
© Getty Images / Pool/Mandel NganПрезидент США Джо Байден произносит прощальное обращение к нации. 15 января 2025 года
© Getty Images / Pool/Mandel Ngan
Президент США Джо Байден произносит прощальное обращение к нации. 15 января 2025 года
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к американцам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу не упомянул Россию.
Выступление американского лидера заняло порядка 15 минут. В своей речи он не прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.
Говоря о международной повестке, Байден упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке.
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"За рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной", — сказал политик.
Президент отметил, что план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников был разработан и согласован его командой.
Другие заявления политика:
- США "опередили Китай в конкурентной борьбе";
- в Штатах растет экономическое неравенство, богатства сконцентрированы в руках меньшинства;
- Вашингтону может угрожать развитие технологического комплекса;
- в конституцию нужно внести поправки, чтобы президенты не могли уходить от ответственности за преступления;
- американцев захлестнула лавина дезинформации, что создает условия для злоупотребления властью.
В конце речи Байден поблагодарил свою семью, жителей США и членов администрации, призвав сограждан сохранить ключевые ценности страны. Он также пожелал удачи администрации Дональда Трампа.
Полномочия Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.