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Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию - РИА Новости, 16.01.2025
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04:47 16.01.2025 (обновлено: 15:09 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/proschanie-1993941211.html
Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию
Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию - РИА Новости, 16.01.2025
Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию
Президент США Джо Байден обратился к американцам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:47:00+03:00
2025-01-16T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к американцам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу не упомянул Россию.Выступление американского лидера заняло порядка 15 минут. В своей речи он не прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.Говоря о международной повестке, Байден упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке.&quot;За рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной&quot;, — сказал политик.Президент отметил, что план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников был разработан и согласован его командой.Другие заявления политика: В конце речи Байден поблагодарил свою семью, жителей США и членов администрации, призвав сограждан сохранить ключевые ценности страны. Он также пожелал удачи администрации Дональда Трампа.Полномочия Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993934183.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО

Байден выступил с прощальной речью, ни разу не упомянув Россию

© Getty Images / Pool/Mandel NganПрезидент США Джо Байден произносит прощальное обращение к нации. 15 января 2025 года
Президент США Джо Байден произносит прощальное обращение к нации. 15 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / Pool/Mandel Ngan
Президент США Джо Байден произносит прощальное обращение к нации. 15 января 2025 года
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к американцам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу не упомянул Россию.
Выступление американского лидера заняло порядка 15 минут. В своей речи он не прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.
Президент США Джо Байден во время выступления на церемонии назначения судей в различные судебные инстанции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Байден резко ответил на один вопрос о Трампе
01:35
Говоря о международной повестке, Байден упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке.
«

"За рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной", — сказал политик.

Президент отметил, что план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников был разработан и согласован его командой.
Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Другие заявления политика:
  • США "опередили Китай в конкурентной борьбе";
  • в Штатах растет экономическое неравенство, богатства сконцентрированы в руках меньшинства;
  • Вашингтону может угрожать развитие технологического комплекса;
  • в конституцию нужно внести поправки, чтобы президенты не могли уходить от ответственности за преступления;
  • американцев захлестнула лавина дезинформации, что создает условия для злоупотребления властью.
В конце речи Байден поблагодарил свою семью, жителей США и членов администрации, призвав сограждан сохранить ключевые ценности страны. Он также пожелал удачи администрации Дональда Трампа.
Полномочия Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.
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В Белом доме рассказали о совещании администраций Байдена и Трампа
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