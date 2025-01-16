Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро
Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро из-за ящура
© Michael ProbstСвиньи в стойле. Германия
© Michael Probst
Свиньи в стойле. Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мясная промышленность Германии может потерять до 500 миллионов евро из-за вспышки ящура, что в свою очередь может привести к росту цен на мясо внутри страны, сообщило в четверг издание Spiegel со ссылкой на ассоциацию мясной промышленности.
"После вспышки ящура в Германии экономический ущерб местному животноводству уже огромен. Немецкая ассоциация мясной промышленности ожидает потери продаж в размере около 500 миллионов евро из-за запрета на импорт (от ряда стран - ред.)", - пишет Spiegel.
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Сообщается, что в числе прочих запрет на ввоз мяса из Германии из-за вспышки ящура уже ввели Великобритания, Южная Корея и Мексика.
"Сейчас нам нужны стабильные или даже немного растущие цены на мясо в супермаркетах, потому что мы можем платить фермерам только ту сумму, которую платят на кассах супермаркетов", - сказал Spiegel член правления ассоциации Гереон Шульце Альтхофф.
Аграрное ведомство Германии 9 января официально уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд у буйволов. До этого последний случай ящура на территории ЕС регистрировался в Болгарии в 2011 году у популяции дикого кабана.
Россельхознадзор 14 января предупредил, что из-за вспышки ящура в ФРГ поставки племенных свиней из всех стран ЕС в Россию невозможны, ведомство также присоединилось к ограничениям Белоруссии по поставкам животноводческой продукции из Германии, которые вступили в силу с 15 января.
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