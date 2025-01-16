Рейтинг@Mail.ru
Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/promyshlennost-1994095891.html
Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро
Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро - РИА Новости, 16.01.2025
Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро
Мясная промышленность Германии может потерять до 500 миллионов евро из-за вспышки ящура, что в свою очередь может привести к росту цен на мясо внутри страны,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:25:00+03:00
2025-01-16T23:25:00+03:00
германия
великобритания
южная корея
евросоюз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154872/43/1548724346_0:266:2697:1783_1920x0_80_0_0_880ba16cff24192bccd18876b2757afd.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мясная промышленность Германии может потерять до 500 миллионов евро из-за вспышки ящура, что в свою очередь может привести к росту цен на мясо внутри страны, сообщило в четверг издание Spiegel со ссылкой на ассоциацию мясной промышленности. "После вспышки ящура в Германии экономический ущерб местному животноводству уже огромен. Немецкая ассоциация мясной промышленности ожидает потери продаж в размере около 500 миллионов евро из-за запрета на импорт (от ряда стран - ред.)", - пишет Spiegel. Сообщается, что в числе прочих запрет на ввоз мяса из Германии из-за вспышки ящура уже ввели Великобритания, Южная Корея и Мексика. "Сейчас нам нужны стабильные или даже немного растущие цены на мясо в супермаркетах, потому что мы можем платить фермерам только ту сумму, которую платят на кассах супермаркетов", - сказал Spiegel член правления ассоциации Гереон Шульце Альтхофф. Аграрное ведомство Германии 9 января официально уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд у буйволов. До этого последний случай ящура на территории ЕС регистрировался в Болгарии в 2011 году у популяции дикого кабана. Россельхознадзор 14 января предупредил, что из-за вспышки ящура в ФРГ поставки племенных свиней из всех стран ЕС в Россию невозможны, ведомство также присоединилось к ограничениям Белоруссии по поставкам животноводческой продукции из Германии, которые вступили в силу с 15 января.
https://ria.ru/20250115/zapasy-1993866283.html
https://ria.ru/20250106/fermery-1992652811.html
германия
великобритания
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154872/43/1548724346_0:13:2697:2036_1920x0_80_0_0_c1214ecfc2d35d3019b4a723b974765b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, великобритания, южная корея, евросоюз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире, россия
Германия, Великобритания, Южная Корея, Евросоюз, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире, Россия
Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро

Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро из-за ящура

© Michael ProbstСвиньи в стойле. Германия
Свиньи в стойле. Германия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Michael Probst
Свиньи в стойле. Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мясная промышленность Германии может потерять до 500 миллионов евро из-за вспышки ящура, что в свою очередь может привести к росту цен на мясо внутри страны, сообщило в четверг издание Spiegel со ссылкой на ассоциацию мясной промышленности.
"После вспышки ящура в Германии экономический ущерб местному животноводству уже огромен. Немецкая ассоциация мясной промышленности ожидает потери продаж в размере около 500 миллионов евро из-за запрета на импорт (от ряда стран - ред.)", - пишет Spiegel.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Запасов газа в хранилищах Германии хватит до конца зимы
15 января, 15:57
Сообщается, что в числе прочих запрет на ввоз мяса из Германии из-за вспышки ящура уже ввели Великобритания, Южная Корея и Мексика.
"Сейчас нам нужны стабильные или даже немного растущие цены на мясо в супермаркетах, потому что мы можем платить фермерам только ту сумму, которую платят на кассах супермаркетов", - сказал Spiegel член правления ассоциации Гереон Шульце Альтхофф.
Аграрное ведомство Германии 9 января официально уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд у буйволов. До этого последний случай ящура на территории ЕС регистрировался в Болгарии в 2011 году у популяции дикого кабана.
Россельхознадзор 14 января предупредил, что из-за вспышки ящура в ФРГ поставки племенных свиней из всех стран ЕС в Россию невозможны, ведомство также присоединилось к ограничениям Белоруссии по поставкам животноводческой продукции из Германии, которые вступили в силу с 15 января.
Участники акции протеста фермеров под Парижем, Франция. 6 января 2025 - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Французские фермеры заблокировали трассу под Парижем
6 января, 11:19
 
ГерманияВеликобританияЮжная КореяЕвросоюзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала