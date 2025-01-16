https://ria.ru/20250116/promyshlennost-1994095891.html

Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро

Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро - РИА Новости, 16.01.2025

Мясная промышленность в ФРГ может потерять до 500 миллионов евро

Мясная промышленность Германии может потерять до 500 миллионов евро из-за вспышки ящура, что в свою очередь может привести к росту цен на мясо внутри страны,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:25:00+03:00

2025-01-16T23:25:00+03:00

2025-01-16T23:25:00+03:00

германия

великобритания

южная корея

евросоюз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мясная промышленность Германии может потерять до 500 миллионов евро из-за вспышки ящура, что в свою очередь может привести к росту цен на мясо внутри страны, сообщило в четверг издание Spiegel со ссылкой на ассоциацию мясной промышленности. "После вспышки ящура в Германии экономический ущерб местному животноводству уже огромен. Немецкая ассоциация мясной промышленности ожидает потери продаж в размере около 500 миллионов евро из-за запрета на импорт (от ряда стран - ред.)", - пишет Spiegel. Сообщается, что в числе прочих запрет на ввоз мяса из Германии из-за вспышки ящура уже ввели Великобритания, Южная Корея и Мексика. "Сейчас нам нужны стабильные или даже немного растущие цены на мясо в супермаркетах, потому что мы можем платить фермерам только ту сумму, которую платят на кассах супермаркетов", - сказал Spiegel член правления ассоциации Гереон Шульце Альтхофф. Аграрное ведомство Германии 9 января официально уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд у буйволов. До этого последний случай ящура на территории ЕС регистрировался в Болгарии в 2011 году у популяции дикого кабана. Россельхознадзор 14 января предупредил, что из-за вспышки ящура в ФРГ поставки племенных свиней из всех стран ЕС в Россию невозможны, ведомство также присоединилось к ограничениям Белоруссии по поставкам животноводческой продукции из Германии, которые вступили в силу с 15 января.

https://ria.ru/20250115/zapasy-1993866283.html

https://ria.ru/20250106/fermery-1992652811.html

германия

великобритания

южная корея

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германия, великобритания, южная корея, евросоюз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире, россия