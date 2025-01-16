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Премьер Британии намерен объявить о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2025
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09:53 16.01.2025 (обновлено: 10:43 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/premer-1993958482.html
Премьер Британии намерен объявить о новой военной помощи Украине
Премьер Британии намерен объявить о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2025
Премьер Британии намерен объявить о новой военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего первого визита в Киев намерен объявить о выделении Украине новой военной помощи, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:53:00+03:00
2025-01-16T10:43:00+03:00
в мире
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великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего первого визита в Киев намерен объявить о выделении Украине новой военной помощи, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном на сайте британского правительства. В четверг Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о 100-летнем партнерстве. "По случаю подписания сегодня соглашения о партнерстве премьер-министр, как ожидается, объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии, начиная от летальной помощи и заканчивая (обеспечением – ред.) экономической устойчивости", - сказано там. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html
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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Премьер Британии намерен объявить о новой военной помощи Украине

Премьер Британии Стармер в ходе визита на Украину объявит о новой военной помощи

© AP Photo / Carl CourtПремьер-министр Великобритании Кир Стармер в поезде во время поездки в Киев. 16 января 2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в поезде во время поездки в Киев. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Carl Court
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в поезде во время поездки в Киев. 16 января 2025
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего первого визита в Киев намерен объявить о выделении Украине новой военной помощи, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном на сайте британского правительства.
В четверг Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о 100-летнем партнерстве.
"По случаю подписания сегодня соглашения о партнерстве премьер-министр, как ожидается, объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии, начиная от летальной помощи и заканчивая (обеспечением – ред.) экономической устойчивости", - сказано там.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину
03:20
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
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