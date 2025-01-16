https://ria.ru/20250116/premer-1993958482.html

Премьер Британии намерен объявить о новой военной помощи Украине

Премьер Британии намерен объявить о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2025

Премьер Британии намерен объявить о новой военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего первого визита в Киев намерен объявить о выделении Украине новой военной помощи, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:53:00+03:00

2025-01-16T09:53:00+03:00

2025-01-16T10:43:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего первого визита в Киев намерен объявить о выделении Украине новой военной помощи, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном на сайте британского правительства. В четверг Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о 100-летнем партнерстве. "По случаю подписания сегодня соглашения о партнерстве премьер-министр, как ожидается, объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии, начиная от летальной помощи и заканчивая (обеспечением – ред.) экономической устойчивости", - сказано там. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html

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