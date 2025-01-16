https://ria.ru/20250116/preduprezhdenie-1993953189.html

"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией

"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией - РИА Новости, 16.01.2025

"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией

Отправка новой помощи Украине, если Россия не согласится на мирные переговоры, приведет к войне, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:07:00+03:00

2025-01-16T09:07:00+03:00

2025-01-16T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Отправка новой помощи Украине, если Россия не согласится на мирные переговоры, приведет к войне, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Отправка новой помощи Украине, если Кремль не согласится на мирные переговоры, угрожает прямым столкновением с Россией", — пишет Макгрегор.По его словам, на Западе не понимают или не хотят признавать, что Россия готова к такому исходу.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отмечал, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250115/nyt-1993872080.html

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, министерство обороны сша, нато, в мире