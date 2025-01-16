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"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
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09:07 16.01.2025 (обновлено: 15:19 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/preduprezhdenie-1993953189.html
"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией
"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией
Отправка новой помощи Украине, если Россия не согласится на мирные переговоры, приведет к войне, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:07:00+03:00
2025-01-16T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Отправка новой помощи Украине, если Россия не согласится на мирные переговоры, приведет к войне, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Отправка новой помощи Украине, если Кремль не согласится на мирные переговоры, угрожает прямым столкновением с Россией", — пишет Макгрегор.По его словам, на Западе не понимают или не хотят признавать, что Россия готова к такому исходу.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отмечал, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250115/nyt-1993872080.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, министерство обороны сша, нато, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, В мире
"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией

Макгрегор предупредил, что шантаж России ради переговоров приведет к войне

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Отправка новой помощи Украине, если Россия не согласится на мирные переговоры, приведет к войне, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«
"Отправка новой помощи Украине, если Кремль не согласится на мирные переговоры, угрожает прямым столкновением с Россией", — пишет Макгрегор.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Будет ощутимо". СМИ рассказали, что Украина потеряла на важном направлении
Вчера, 16:29
По его словам, на Западе не понимают или не хотят признавать, что Россия готова к такому исходу.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.
Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отмечал, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине
Вчера, 12:37
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампКит КеллогВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
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