Посол России в Дании прокомментировал итоги саммита стран НАТО
Барбин: страны НАТО пытаются превратить Балтику во внутреннее море альянса
Балтийское море. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Меры, предложенные по итогам саммита стран НАТО балтийского региона, являются попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
"Меры, предложенные в заявлении саммита государств Балтийского моря - членов НАТО, направлены не на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры. Они являются откровенной попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства", - заявил Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR. Текст размещен в Telegram-канале посольства.
Посол добавил, что утверждения, что эти страны пекутся о безопасности подводной инфраструктуры, лицемерны, учитывая их отношение к подрыву газопроводов "Северный поток". Национальные расследования были свернуты, международное расследование под эгидой ООН заблокировано, сообщил Барбин.
Ранее во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.
Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.