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В Госдуму внесли проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

В Госдуму внесли проект об увеличении пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 16.01.2025

В Госдуму внесли проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

Группа депутатов от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком до... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:32:00+03:00

2025-01-16T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60 процентов от среднего заработка родителя, документ доступен в думской электронной базе.Изменения предлагается внести в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 11.2 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"."Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60 процентов среднего заработка", — сказано в пояснительной записке.Кроме того, предлагается установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка.Авторы законопроекта отметили, что сейчас при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40 процентов от прежнего среднего заработка. Если же женщина не работала, была уволена из-за ликвидации предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия. С учетом индексации он составляет 9227,24 рубля, что ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Как ранее пояснил РИА Новости Леонид Слуцкий, многие призывают девушек рожать — и желательно в молодом возрасте, обещают различные меры поддержки и помощи. При этом, по его словам, сегодня мамы в декрете получают пособие по уходу за ребенком в среднем в размере 15-20 тысяч рублей в месяц."Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребенком на руках просто невозможно", — отметил лидер ЛДПР.По мнению авторов инициативы, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком способствует росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния.

https://ria.ru/20250116/matkapital-1993962496.html

https://ria.ru/20241230/pokolenie-1992032365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи