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Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах - РИА Новости, 16.01.2025
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12:15 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993981704.html
Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах
Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах - РИА Новости, 16.01.2025
Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах
Бывший президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко утверждает, что три четверти украинских министров и чиновников... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:15:00+03:00
2025-01-16T12:15:00+03:00
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петр порошенко
владимир путин
европейская солидарность
служба безопасности украины
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко утверждает, что три четверти украинских министров и чиновников после начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года сбежали из Киева на запад Украины. "Власть - это не только Зеленский... Власть - это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве…75% министров были не в Киеве, и это было преступно…, 75% приезжали с западной Украины на заседания и уезжали обратно", - сказал Порошенко в интервью украинскому телеканалу "Общественное". По его словам, также на западную Украину выезжало руководство генпрокуратуры и СБУ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, украина, россия, киев, петр порошенко, владимир путин, европейская солидарность, служба безопасности украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Петр Порошенко, Владимир Путин, Европейская солидарность, Служба безопасности Украины, НАТО
Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах

Порошенко заявил, что три четверти украинских министров сбежали на запад Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко утверждает, что три четверти украинских министров и чиновников после начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года сбежали из Киева на запад Украины.
"Власть - это не только Зеленский... Власть - это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве…75% министров были не в Киеве, и это было преступно…, 75% приезжали с западной Украины на заседания и уезжали обратно", - сказал Порошенко в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
По его словам, также на западную Украину выезжало руководство генпрокуратуры и СБУ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе
04:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевПетр ПорошенкоВладимир ПутинЕвропейская солидарностьСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
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