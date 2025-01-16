https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993981704.html

Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах

Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах - РИА Новости, 16.01.2025

Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах

Бывший президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко утверждает, что три четверти украинских министров и чиновников... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:15:00+03:00

2025-01-16T12:15:00+03:00

2025-01-16T12:15:00+03:00

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европейская солидарность

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко утверждает, что три четверти украинских министров и чиновников после начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года сбежали из Киева на запад Украины. "Власть - это не только Зеленский... Власть - это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве…75% министров были не в Киеве, и это было преступно…, 75% приезжали с западной Украины на заседания и уезжали обратно", - сказал Порошенко в интервью украинскому телеканалу "Общественное". По его словам, также на западную Украину выезжало руководство генпрокуратуры и СБУ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993939313.html

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