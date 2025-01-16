https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993939313.html

Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе

Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе - РИА Новости, 16.01.2025

Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе

Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает трудности с выстраиванием коммуникации с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:00:00+03:00

2025-01-16T04:00:00+03:00

2025-01-16T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает трудности с выстраиванием коммуникации с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Суспильне"."Пока что я могу сказать, что у нас есть трудности с коммуникацией офиса президента и командой Трампа", — сказал он.Бывший президент выразил сожаления о том, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января. При этом он раскритиковал главу киевского режима за то, что тот недостаточно "борется" за внимание Трампа и его администрации."Я очень жалею, что, к сожалению, президент Зеленский не будет присутствовать на инаугурации и не получил приглашение. <//> Если вы будете сидеть на диване, вас никуда не позовут, и не только на инаугурацию", — подытожил Порошенко.Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману признавал, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.Ранее Трамп, в свою очередь, заявил, что не приглашал главу киевского режима на свою инаугурацию в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250107/tron-1992703228.html

https://ria.ru/20241226/vybory-1991560485.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, петр порошенко