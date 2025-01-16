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Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе - РИА Новости, 16.01.2025
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04:00 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993939313.html
Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе
Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе - РИА Новости, 16.01.2025
Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе
Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает трудности с выстраиванием коммуникации с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:00:00+03:00
2025-01-16T04:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает трудности с выстраиванием коммуникации с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Суспильне"."Пока что я могу сказать, что у нас есть трудности с коммуникацией офиса президента и командой Трампа", — сказал он.Бывший президент выразил сожаления о том, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января. При этом он раскритиковал главу киевского режима за то, что тот недостаточно "борется" за внимание Трампа и его администрации."Я очень жалею, что, к сожалению, президент Зеленский не будет присутствовать на инаугурации и не получил приглашение. &lt;//&gt; Если вы будете сидеть на диване, вас никуда не позовут, и не только на инаугурацию", — подытожил Порошенко.Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману признавал, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.Ранее Трамп, в свою очередь, заявил, что не приглашал главу киевского режима на свою инаугурацию в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250107/tron-1992703228.html
https://ria.ru/20241226/vybory-1991560485.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, петр порошенко
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
Порошенко сделал неудобное для Зеленского заявление о Трампе

Порошенко: Зеленский испытывает трудности во взаимодействии с Трампом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает трудности с выстраиванием коммуникации с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Суспильне".
«
"Пока что я могу сказать, что у нас есть трудности с коммуникацией офиса президента и командой Трампа", — сказал он.
Петр Порошенко сидит на троне в одном из украинских храмов в окружении священнослужителей - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
"Деградант": Порошенко на троне взбесил украинцев
7 января, 02:03
Бывший президент выразил сожаления о том, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января. При этом он раскритиковал главу киевского режима за то, что тот недостаточно "борется" за внимание Трампа и его администрации.
"Я очень жалею, что, к сожалению, президент Зеленский не будет присутствовать на инаугурации и не получил приглашение. <//> Если вы будете сидеть на диване, вас никуда не позовут, и не только на инаугурацию", — подытожил Порошенко.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского
26 декабря 2024, 21:52
Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману признавал, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.
Ранее Трамп, в свою очередь, заявил, что не приглашал главу киевского режима на свою инаугурацию в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского
Вчера, 18:03
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
 
 
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