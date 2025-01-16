https://ria.ru/20250116/popova-1993964725.html
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы - РИА Новости, 16.01.2025
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы
Выборочные исследования выловленной в Черном море рыбы на сегодняшний день показывают, что загрязнения нефтепродуктами не произошло, заявила глава... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:33:00+03:00
2025-01-16T10:33:00+03:00
2025-01-16T10:33:00+03:00
общество
черное море
краснодарский край
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Выборочные исследования выловленной в Черном море рыбы на сегодняшний день показывают, что загрязнения нефтепродуктами не произошло, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "То, что мы выборочно делали на сегодняшний день, чётко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что Роспотребнадзор предложил бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и вокруг Крыма в лабораториях ведомства, за счет федерального бюджета, и такая работа начнется уже в полном объеме в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов.
https://ria.ru/20250110/krym-1993123753.html
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общество, черное море, краснодарский край, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Общество, Черное море, Краснодарский край, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы
Попова: выловленная в Черном море рыба не загрязнена нефтепродуктами