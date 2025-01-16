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Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы - РИА Новости, 16.01.2025
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10:33 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/popova-1993964725.html
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы - РИА Новости, 16.01.2025
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы
Выборочные исследования выловленной в Черном море рыбы на сегодняшний день показывают, что загрязнения нефтепродуктами не произошло, заявила глава... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:33:00+03:00
2025-01-16T10:33:00+03:00
общество
черное море
краснодарский край
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Выборочные исследования выловленной в Черном море рыбы на сегодняшний день показывают, что загрязнения нефтепродуктами не произошло, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "То, что мы выборочно делали на сегодняшний день, чётко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что Роспотребнадзор предложил бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и вокруг Крыма в лабораториях ведомства, за счет федерального бюджета, и такая работа начнется уже в полном объеме в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов.
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общество, черное море, краснодарский край, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Общество, Черное море, Краснодарский край, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы

Попова: выловленная в Черном море рыба не загрязнена нефтепродуктами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Выборочные исследования выловленной в Черном море рыбы на сегодняшний день показывают, что загрязнения нефтепродуктами не произошло, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"То, что мы выборочно делали на сегодняшний день, чётко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что Роспотребнадзор предложил бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и вокруг Крыма в лабораториях ведомства, за счет федерального бюджета, и такая работа начнется уже в полном объеме в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов.
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Крыму обнаружили 15 километров загрязнения нефтепродуктами
10 января, 14:44
 
ОбществоЧерное мореКраснодарский крайАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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