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В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос - РИА Новости, 16.01.2025
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06:06 16.01.2025 (обновлено: 09:28 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/pomosch-1993944198.html
В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос
В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос - РИА Новости, 16.01.2025
В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T06:06:00+03:00
2025-01-16T09:28:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить оставшиеся средства, предусмотренные конгрессом для финансирования Украины, сообщил CNN."Я не собираюсь опережать президента в вопросах внешней политики", — сказал он, выступая перед конгрессменами.По мнению телеканала, эта ситуация — ранний признак разногласий между конгрессом и новой администрацией."Его ответ предполагал, что новая администрация воспользуется практикой, известной как "импаундмент", которая позволяет президенту отказаться от расходования денег, уже выделенных конгрессом", — говорится в материале.При этом Воут пообещал разобраться с вопросом применения этой процедуры и оставшимися средствами на помощь Украине после вступления Трампа в должность."Мы разработаем подход к этому вопросу и стратегию, когда администрация будет у власти", — сказал он.Во вторник кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет во время слушаний в сенате также не дал прямого ответа на вопросы о роли Вашингтона в поддержке Украины, сосредоточившись на общих формулировках о задействовании Пентагона в государственной стратегии.
https://ria.ru/20250116/otnosheniya-1993941696.html
https://ria.ru/20250115/gosduma-1993806766.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос

CNN: ставленник Трампа Воут ушел от вопроса о выделении средств Украине

© Getty Images / Andrew HarnikКандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут во время выступления в Сенате. 15 января 2025 года
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут во время выступления в Сенате. 15 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут во время выступления в Сенате. 15 января 2025 года
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить оставшиеся средства, предусмотренные конгрессом для финансирования Украины, сообщил CNN.
"Я не собираюсь опережать президента в вопросах внешней политики", — сказал он, выступая перед конгрессменами.
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В американском бюджете остается еще три миллиарда долларов для помощи Киеву, распоряжаться которыми будет уже новая администрация Трампа.

По мнению телеканала, эта ситуация — ранний признак разногласий между конгрессом и новой администрацией.
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"Его ответ предполагал, что новая администрация воспользуется практикой, известной как "импаундмент", которая позволяет президенту отказаться от расходования денег, уже выделенных конгрессом", — говорится в материале.
При этом Воут пообещал разобраться с вопросом применения этой процедуры и оставшимися средствами на помощь Украине после вступления Трампа в должность.
«
"Мы разработаем подход к этому вопросу и стратегию, когда администрация будет у власти", — сказал он.
Во вторник кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет во время слушаний в сенате также не дал прямого ответа на вопросы о роли Вашингтона в поддержке Украины, сосредоточившись на общих формулировках о задействовании Пентагона в государственной стратегии.
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