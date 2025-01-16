https://ria.ru/20250116/pomosch-1993944198.html

В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос

В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос - РИА Новости, 16.01.2025

В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T06:06:00+03:00

2025-01-16T06:06:00+03:00

2025-01-16T09:28:00+03:00

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить оставшиеся средства, предусмотренные конгрессом для финансирования Украины, сообщил CNN."Я не собираюсь опережать президента в вопросах внешней политики", — сказал он, выступая перед конгрессменами.По мнению телеканала, эта ситуация — ранний признак разногласий между конгрессом и новой администрацией."Его ответ предполагал, что новая администрация воспользуется практикой, известной как "импаундмент", которая позволяет президенту отказаться от расходования денег, уже выделенных конгрессом", — говорится в материале.При этом Воут пообещал разобраться с вопросом применения этой процедуры и оставшимися средствами на помощь Украине после вступления Трампа в должность."Мы разработаем подход к этому вопросу и стратегию, когда администрация будет у власти", — сказал он.Во вторник кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет во время слушаний в сенате также не дал прямого ответа на вопросы о роли Вашингтона в поддержке Украины, сосредоточившись на общих формулировках о задействовании Пентагона в государственной стратегии.

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https://ria.ru/20250115/gosduma-1993806766.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша