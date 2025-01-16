В США отказались отвечать на жизненно важный для Украины вопрос
CNN: ставленник Трампа Воут ушел от вопроса о выделении средств Украине
© Getty Images / Andrew HarnikКандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут во время выступления в Сенате. 15 января 2025 года
© Getty Images / Andrew Harnik
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут во время выступления в Сенате. 15 января 2025 года
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить оставшиеся средства, предусмотренные конгрессом для финансирования Украины, сообщил CNN.
"Я не собираюсь опережать президента в вопросах внешней политики", — сказал он, выступая перед конгрессменами.
В американском бюджете остается еще три миллиарда долларов для помощи Киеву, распоряжаться которыми будет уже новая администрация Трампа.
По мнению телеканала, эта ситуация — ранний признак разногласий между конгрессом и новой администрацией.
"Его ответ предполагал, что новая администрация воспользуется практикой, известной как "импаундмент", которая позволяет президенту отказаться от расходования денег, уже выделенных конгрессом", — говорится в материале.
При этом Воут пообещал разобраться с вопросом применения этой процедуры и оставшимися средствами на помощь Украине после вступления Трампа в должность.
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"Мы разработаем подход к этому вопросу и стратегию, когда администрация будет у власти", — сказал он.
Во вторник кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет во время слушаний в сенате также не дал прямого ответа на вопросы о роли Вашингтона в поддержке Украины, сосредоточившись на общих формулировках о задействовании Пентагона в государственной стратегии.