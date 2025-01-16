https://ria.ru/20250116/polsha-1993983371.html

Оскорбивший евреев польский националист решил баллотироваться в президенты

Оскорбивший евреев польский националист решил баллотироваться в президенты - РИА Новости, 16.01.2025

Оскорбивший евреев польский националист решил баллотироваться в президенты

Польский националист Гжегож Браун заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:31:00+03:00

2025-01-16T12:31:00+03:00

2025-01-16T12:32:00+03:00

в мире

польша

варшава

дональд туск

анджей дуда

ярослав качиньский

европарламент

право и справедливость

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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польский националист Гжегож Браун заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. "Я буду кандидатом на выборах в этом году с божьей и человеческой помощью", - заявил Браун в видеозаписи, опубликованной на платформе Х. Двенадцатого декабря 2023 года, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом депутат утверждал, что зажжение ханукальных свечей - нечто "сатанинское", оно не должно происходить в польском сейме. После инцидента фракция "Конфедерация" приостановила членство Брауна в своих рядах, но позже восстановила его в правах. Прокуратура уже предъявила Брауну обвинения, а сейм лишил его депутатского иммунитета. Однако теперь привлечение этого человека к уголовной ответственности затруднено, так как он получит иммунитет депутата Европарламента. Выборы президента Польши пройдут 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, так как занимает пост второй раз подряд. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы", Магдалена Беят от фракции "Левых".

https://ria.ru/20250113/polsha-1993455208.html

https://ria.ru/20250114/polsha-1993704669.html

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варшава

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в мире, польша, варшава, дональд туск, анджей дуда, ярослав качиньский, европарламент, право и справедливость