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Оскорбивший евреев польский националист решил баллотироваться в президенты - РИА Новости, 16.01.2025
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12:31 16.01.2025 (обновлено: 12:32 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/polsha-1993983371.html
Оскорбивший евреев польский националист решил баллотироваться в президенты
Оскорбивший евреев польский националист решил баллотироваться в президенты - РИА Новости, 16.01.2025
Оскорбивший евреев польский националист решил баллотироваться в президенты
Польский националист Гжегож Браун заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:31:00+03:00
2025-01-16T12:32:00+03:00
в мире
польша
варшава
дональд туск
анджей дуда
ярослав качиньский
европарламент
право и справедливость
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польский националист Гжегож Браун заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. "Я буду кандидатом на выборах в этом году с божьей и человеческой помощью", - заявил Браун в видеозаписи, опубликованной на платформе Х. Двенадцатого декабря 2023 года, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом депутат утверждал, что зажжение ханукальных свечей - нечто "сатанинское", оно не должно происходить в польском сейме. После инцидента фракция "Конфедерация" приостановила членство Брауна в своих рядах, но позже восстановила его в правах. Прокуратура уже предъявила Брауну обвинения, а сейм лишил его депутатского иммунитета. Однако теперь привлечение этого человека к уголовной ответственности затруднено, так как он получит иммунитет депутата Европарламента. Выборы президента Польши пройдут 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, так как занимает пост второй раз подряд. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы", Магдалена Беят от фракции "Левых".
https://ria.ru/20250113/polsha-1993455208.html
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в мире, польша, варшава, дональд туск, анджей дуда, ярослав качиньский, европарламент, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Дональд Туск, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Европарламент, Право и справедливость
Оскорбивший евреев польский националист решил баллотироваться в президенты

Оскорбивший евреев польский националист Браун решил баллотироваться в президенты

CC BY-SA 4.0 / Marschall22 / Депутат польского сейма Гжегож Браун
Депутат польского сейма Гжегож Браун - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Marschall22 /
Депутат польского сейма Гжегож Браун. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польский националист Гжегож Браун заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны.
"Я буду кандидатом на выборах в этом году с божьей и человеческой помощью", - заявил Браун в видеозаписи, опубликованной на платформе Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Маску предложили купить замок в Польше
13 января, 12:55
Двенадцатого декабря 2023 года, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом депутат утверждал, что зажжение ханукальных свечей - нечто "сатанинское", оно не должно происходить в польском сейме. После инцидента фракция "Конфедерация" приостановила членство Брауна в своих рядах, но позже восстановила его в правах. Прокуратура уже предъявила Брауну обвинения, а сейм лишил его депутатского иммунитета. Однако теперь привлечение этого человека к уголовной ответственности затруднено, так как он получит иммунитет депутата Европарламента.
Польша - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России
14 января, 17:45
Выборы президента Польши пройдут 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, так как занимает пост второй раз подряд.
Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы", Магдалена Беят от фракции "Левых".
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине
Вчера, 10:12
 
В миреПольшаВаршаваДональд ТускАнджей ДудаЯрослав КачиньскийЕвропарламентПраво и справедливость
 
 
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