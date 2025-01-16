Рейтинг@Mail.ru
Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/podushka-1994020376.html
Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP
Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP - РИА Новости, 16.01.2025
Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP
Президенту США Джо Байдену во время его прощального обращения к нации потребовалась подушка на стул, пишет газета New York Post. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:52:00+03:00
2025-01-16T15:52:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену во время его прощального обращения к нации потребовалась подушка на стул, пишет газета New York Post. "Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке... во время 18-минутной прощальной речи", - говорится в публикации, которая ссылается на фотографии, сделанные во время выступления. Издание также отметило, что на небольшом столе по правую руку президента стояли стакан воды и коробка с салфетками. Столик и предметы на нем на видеозаписи не было видно, так как их закрыл письменный стол, за которым сидел Байден. Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на содержании бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение его способность эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65d2584b01a3ee6340ca366a11f66d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP

NYP: Байдену понадобилась подушка на стул во время прощального обращения к нации

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену во время его прощального обращения к нации потребовалась подушка на стул, пишет газета New York Post.
«
"Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке... во время 18-минутной прощальной речи", - говорится в публикации, которая ссылается на фотографии, сделанные во время выступления.
Издание также отметило, что на небольшом столе по правую руку президента стояли стакан воды и коробка с салфетками. Столик и предметы на нем на видеозаписи не было видно, так как их закрыл письменный стол, за которым сидел Байден.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на содержании бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение его способность эффективно руководить государством.
Реакция американских чиновников на оговорку Байдена - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Видео с реакцией чиновников на оговорку Байдена стало вирусным
12 июля 2024, 10:24
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала