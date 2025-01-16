https://ria.ru/20250116/podushka-1994020376.html

Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP

Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP - РИА Новости, 16.01.2025

Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP

Президенту США Джо Байдену во время его прощального обращения к нации потребовалась подушка на стул, пишет газета New York Post. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:52:00+03:00

2025-01-16T15:52:00+03:00

2025-01-16T15:52:00+03:00

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену во время его прощального обращения к нации потребовалась подушка на стул, пишет газета New York Post. "Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке... во время 18-минутной прощальной речи", - говорится в публикации, которая ссылается на фотографии, сделанные во время выступления. Издание также отметило, что на небольшом столе по правую руку президента стояли стакан воды и коробка с салфетками. Столик и предметы на нем на видеозаписи не было видно, так как их закрыл письменный стол, за которым сидел Байден. Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на содержании бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение его способность эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден