Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул, пишет NYP
NYP: Байдену понадобилась подушка на стул во время прощального обращения к нации
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену во время его прощального обращения к нации потребовалась подушка на стул, пишет газета New York Post.
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"Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке... во время 18-минутной прощальной речи", - говорится в публикации, которая ссылается на фотографии, сделанные во время выступления.
Издание также отметило, что на небольшом столе по правую руку президента стояли стакан воды и коробка с салфетками. Столик и предметы на нем на видеозаписи не было видно, так как их закрыл письменный стол, за которым сидел Байден.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на содержании бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение его способность эффективно руководить государством.
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