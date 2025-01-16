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Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - РИА Новости, 16.01.2025
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15:51 16.01.2025 (обновлено: 16:20 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/podrostok-1994019742.html
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - РИА Новости, 16.01.2025
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации, сообщила РИА Новости старший помощник главы подмосковного главка СК России Ольга Врадий. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:51:00+03:00
2025-01-16T16:20:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
реутов
ольга врадий
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации, сообщила РИА Новости старший помощник главы подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть вторая статьи 205.5 УК России), — сказала собеседница агентства.Обвиняемый, по версии следствия, вступил в структурное подразделение международной террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности. Также он участвовал в обсуждении ее преступных планов.&quot;О данной противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам ФСБ России, после чего благодаря совместной и слаженной работе обвиняемый был задержан&quot;, — добавила Врадий.В четверг подростку изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20250115/cheljabinsk-1993783809.html
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россия
московская область (подмосковье)
реутов
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), реутов, ольга врадий, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Реутов, Ольга Врадий, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)

Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации, сообщила РИА Новости старший помощник главы подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть вторая статьи 205.5 УК России), — сказала собеседница агентства.
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По данным полиции, подросток планировал напасть на учеников и преподавателей школы № 1 в Реутове. Во всех образовательных организациях Подмосковья усилили меры антитеррористической безопасности.

Обвиняемый, по версии следствия, вступил в структурное подразделение международной террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности. Также он участвовал в обсуждении ее преступных планов.
«

"О данной противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам ФСБ России, после чего благодаря совместной и слаженной работе обвиняемый был задержан", — добавила Врадий.

В четверг подростку изберут меру пресечения.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)РеутовОльга ВрадийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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