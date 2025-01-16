https://ria.ru/20250116/podrostok-1994019742.html

Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации

Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - РИА Новости, 16.01.2025

Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации

Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации, сообщила РИА Новости старший помощник главы подмосковного главка СК России Ольга Врадий. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:51:00+03:00

2025-01-16T15:51:00+03:00

2025-01-16T16:20:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

реутов

ольга врадий

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации, сообщила РИА Новости старший помощник главы подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть вторая статьи 205.5 УК России), — сказала собеседница агентства.Обвиняемый, по версии следствия, вступил в структурное подразделение международной террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности. Также он участвовал в обсуждении ее преступных планов."О данной противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам ФСБ России, после чего благодаря совместной и слаженной работе обвиняемый был задержан", — добавила Врадий.В четверг подростку изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20250115/cheljabinsk-1993783809.html

https://ria.ru/20250112/kursk-1993356662.html

россия

московская область (подмосковье)

реутов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), реутов, ольга врадий, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)