Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду
В администрации Подольска назвали травму ребенка в детсаду несчастным случаем
Детский сад. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инцидент с травмированной в подольском детсаду девочкой произошел еще летом 2024 года, это был несчастный случай, ребенку была оказана специализированная помощь в офтальмологическом отделении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского, сообщили в администрации городского округа.
В четверг в Telegram-канале SHOT появилась информация, что в подольском детском саду при школе №34 во время урока рисования 56-летняя воспитательница отвлеклась и одна из воспитанниц случайно ткнула четырехлетнюю девочку в глаз острозаточенным карандашом.
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"Инцидент произошел летом прошлого года. Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказали медицинский работник учреждения, затем бригада скорой помощи", - отмечается в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению, девочка была направлена в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, где ей была оказана специализированная медпомощь.
"По данному инциденту проведена ведомственная проверка, нарушений в действиях сотрудников не выявлено, подтвержден факт несчастного случая. Сейчас проверку проводит Следственный комитет", - добавили в администрации.
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