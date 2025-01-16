https://ria.ru/20250116/podmoskove-1994093702.html

Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду

Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду - РИА Новости, 16.01.2025

Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду

Инцидент с травмированной в подольском детсаду девочкой произошел еще летом 2024 года, это был несчастный случай, ребенку была оказана специализированная помощь РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T22:48:00+03:00

2025-01-16T22:48:00+03:00

2025-01-16T23:19:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/87/1494678725_0:212:3858:2382_1920x0_80_0_0_1979a1dbbdcbcec37ecb351862fcae39.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инцидент с травмированной в подольском детсаду девочкой произошел еще летом 2024 года, это был несчастный случай, ребенку была оказана специализированная помощь в офтальмологическом отделении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского, сообщили в администрации городского округа. В четверг в Telegram-канале SHOT появилась информация, что в подольском детском саду при школе №34 во время урока рисования 56-летняя воспитательница отвлеклась и одна из воспитанниц случайно ткнула четырехлетнюю девочку в глаз острозаточенным карандашом. "Инцидент произошел летом прошлого года. Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказали медицинский работник учреждения, затем бригада скорой помощи", - отмечается в Telegram-канале администрации. Согласно сообщению, девочка была направлена в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, где ей была оказана специализированная медпомощь. "По данному инциденту проведена ведомственная проверка, нарушений в действиях сотрудников не выявлено, подтвержден факт несчастного случая. Сейчас проверку проводит Следственный комитет", - добавили в администрации.

https://ria.ru/20241202/rebenok-1986974308.html

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

московская область (подмосковье)

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), подольск