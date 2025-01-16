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Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду - РИА Новости, 16.01.2025
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22:48 16.01.2025 (обновлено: 23:19 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/podmoskove-1994093702.html
Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду
Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду - РИА Новости, 16.01.2025
Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду
Инцидент с травмированной в подольском детсаду девочкой произошел еще летом 2024 года, это был несчастный случай, ребенку была оказана специализированная помощь РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:48:00+03:00
2025-01-16T23:19:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инцидент с травмированной в подольском детсаду девочкой произошел еще летом 2024 года, это был несчастный случай, ребенку была оказана специализированная помощь в офтальмологическом отделении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского, сообщили в администрации городского округа. В четверг в Telegram-канале SHOT появилась информация, что в подольском детском саду при школе №34 во время урока рисования 56-летняя воспитательница отвлеклась и одна из воспитанниц случайно ткнула четырехлетнюю девочку в глаз острозаточенным карандашом. "Инцидент произошел летом прошлого года. Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказали медицинский работник учреждения, затем бригада скорой помощи", - отмечается в Telegram-канале администрации. Согласно сообщению, девочка была направлена в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, где ей была оказана специализированная медпомощь. "По данному инциденту проведена ведомственная проверка, нарушений в действиях сотрудников не выявлено, подтвержден факт несчастного случая. Сейчас проверку проводит Следственный комитет", - добавили в администрации.
https://ria.ru/20241202/rebenok-1986974308.html
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московская область (подмосковье)
подольск
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск
Власти Подольска прокомментировали инцидент с травмой ребенка в детсаду

В администрации Подольска назвали травму ребенка в детсаду несчастным случаем

© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инцидент с травмированной в подольском детсаду девочкой произошел еще летом 2024 года, это был несчастный случай, ребенку была оказана специализированная помощь в офтальмологическом отделении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского, сообщили в администрации городского округа.
В четверг в Telegram-канале SHOT появилась информация, что в подольском детском саду при школе №34 во время урока рисования 56-летняя воспитательница отвлеклась и одна из воспитанниц случайно ткнула четырехлетнюю девочку в глаз острозаточенным карандашом.
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"Инцидент произошел летом прошлого года. Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказали медицинский работник учреждения, затем бригада скорой помощи", - отмечается в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению, девочка была направлена в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, где ей была оказана специализированная медпомощь.
"По данному инциденту проведена ведомственная проверка, нарушений в действиях сотрудников не выявлено, подтвержден факт несчастного случая. Сейчас проверку проводит Следственный комитет", - добавили в администрации.
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