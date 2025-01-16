https://ria.ru/20250116/podmoskove-1994008019.html

В Реутове предотвратили нападение подростка на школу

В Реутове предотвратили нападение подростка на школу - РИА Новости, 16.01.2025

В Реутове предотвратили нападение подростка на школу

Меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:44:00+03:00

2025-01-16T14:44:00+03:00

2025-01-16T15:46:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

реутов

попытка нападения на школу в реутове

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1, сообщили РИА Новости в министерстве образования Московской области. Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. "Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250112/kursk-1993355342.html

московская область (подмосковье)

реутов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), реутов, попытка нападения на школу в реутове