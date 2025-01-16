https://ria.ru/20250116/podmoskove-1994008019.html
В Реутове предотвратили нападение подростка на школу
В Реутове предотвратили нападение подростка на школу - РИА Новости, 16.01.2025
В Реутове предотвратили нападение подростка на школу
Меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:44:00+03:00
2025-01-16T14:44:00+03:00
2025-01-16T15:46:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
реутов
попытка нападения на школу в реутове
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1, сообщили РИА Новости в министерстве образования Московской области. Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. "Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях", - отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), реутов, попытка нападения на школу в реутове
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Реутов, Попытка нападения на школу в Реутове
В Реутове предотвратили нападение подростка на школу
В учебных заведениях Подмосковья усилили меры антитеррористической безопасности