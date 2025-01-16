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МИД ПМР обвинил Молдавию в нежелании оказать помощь Приднестровью - РИА Новости, 16.01.2025
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17:53 16.01.2025 (обновлено: 18:44 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/pmr-1994050487.html
МИД ПМР обвинил Молдавию в нежелании оказать помощь Приднестровью
МИД ПМР обвинил Молдавию в нежелании оказать помощь Приднестровью - РИА Новости, 16.01.2025
МИД ПМР обвинил Молдавию в нежелании оказать помощь Приднестровью
МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расценил срыв Кишиневом встречи политических представителей по приднестровскому урегулированию как... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:53:00+03:00
2025-01-16T18:44:00+03:00
в мире
кишинев
приднестровская молдавская республика
молдавия
виталий игнатьев
вадим красносельский
газпром
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расценил срыв Кишиневом встречи политических представителей по приднестровскому урегулированию как нежелание оказать помощь замерзающей республике. "Метания Кишинева в совокупности со спекуляциями в СМИ в очередной раз доказали, что молдавская сторона ни ранее, ни сейчас не намеревалась оказывать никакой поддержки гражданам Приднестровья. Окончательно стратегию Кишинева разоблачил сам политический представитель Республики Молдова, заявивший о том, что замерзающее сегодня Приднестровье "необходимо научить обходиться без этого так называемого гуманитарного газа", — говорится в сообщении.МИД ПМР проинформировал всех участников формата "5+2" о том, что расценивает демарш Кишинева как нежелание на практике содействовать разрешению топливно-энергетического кризиса, в том числе методами гуманитарной поддержки населения. Там отметили, что это понижает уровень доверия к молдавской стороне. Прекращение поставок "Газпрома" в МолдавиюВ конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.Помимо прочего, "Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
https://ria.ru/20250109/moldaviya-1992996421.html
https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html
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в мире, кишинев, приднестровская молдавская республика, молдавия, виталий игнатьев, вадим красносельский, газпром, молдовагаз
В мире, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз
МИД ПМР обвинил Молдавию в нежелании оказать помощь Приднестровью

В МИД ПМР обвинили Кишинев в нежелании оказать помощь замерзающему Приднестровью

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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ТИРАСПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расценил срыв Кишиневом встречи политических представителей по приднестровскому урегулированию как нежелание оказать помощь замерзающей республике.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о срыве встречи молдавского вице-премьера Олега Серебряна и главы МИД ПМР Виталия Игнатьева. По его словам, последний не имеет возможности поехать в Кишинев, потому что по местному закону о сепаратизме его могут арестовать. Встречу предложили провести в Бендерах, однако Молдавия отказалась.

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"Метания Кишинева в совокупности со спекуляциями в СМИ в очередной раз доказали, что молдавская сторона ни ранее, ни сейчас не намеревалась оказывать никакой поддержки гражданам Приднестровья. Окончательно стратегию Кишинева разоблачил сам политический представитель Республики Молдова, заявивший о том, что замерзающее сегодня Приднестровье "необходимо научить обходиться без этого так называемого гуманитарного газа", — говорится в сообщении.
МИД ПМР проинформировал всех участников формата "5+2" о том, что расценивает демарш Кишинева как нежелание на практике содействовать разрешению топливно-энергетического кризиса, в том числе методами гуманитарной поддержки населения. Там отметили, что это понижает уровень доверия к молдавской стороне.

Прекращение поставок "Газпрома" в Молдавию

В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.

В октябре 2021 года российская и молдавская компании подписали новый пятилетний контракт, который предусматривал стопроцентную оплату текущих платежей и проведение аудита долгов "Молдовагаза". Объем поставок тогда ограничили до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавия же пользовалась топливом из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.

Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
Помимо прочего, "Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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В миреКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВиталий ИгнатьевВадим КрасносельскийГазпромМолдовагаз
 
 
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