https://ria.ru/20250116/plennyy-1993848063.html

Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных

Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных - РИА Новости, 16.01.2025

Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных

Украинские командиры запускают дроны со сбросами на передовые позиции своих же бойцов, чтобы те не сбегали, сообщил РИА Новости военнопленный Николай Каптур,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:30:00+03:00

2025-01-16T08:30:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинские командиры запускают дроны со сбросами на передовые позиции своих же бойцов, чтобы те не сбегали, сообщил РИА Новости военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ."Люди не хотят воевать, а командиры запугивают их своими же сбросами, чтобы они не отступали. И говорят: "Если вы будете отступать, мы вас закидаем. Давайте вперед". Я сам такое слышал", — заявил собеседник агентства.По его словам, украинские военные боятся наказания, но отказников все равно много."Еще (командиры. — Прим. ред.) запрещают вытаскивать "трехсотых", а за "двухсотых" вообще молчу. Люди сами добираются как могут. Состояние в ВСУ очень плачевное", — добавил Каптур.Он добровольно сдался в плен российским войскам после того, как его с ранением бросили сослуживцы на позициях в Курахово.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных 2025-01-16T08:30 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

в мире, курахово, вооруженные силы украины, донбасс