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Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных - РИА Новости, 16.01.2025
Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
Украинские командиры запускают дроны со сбросами на передовые позиции своих же бойцов, чтобы те не сбегали, сообщил РИА Новости военнопленный Николай Каптур,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T08:30:00+03:00
2025-01-16T08:30:00+03:00
2025-01-16T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинские командиры запускают дроны со сбросами на передовые позиции своих же бойцов, чтобы те не сбегали, сообщил РИА Новости военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ."Люди не хотят воевать, а командиры запугивают их своими же сбросами, чтобы они не отступали. И говорят: "Если вы будете отступать, мы вас закидаем. Давайте вперед". Я сам такое слышал", — заявил собеседник агентства.По его словам, украинские военные боятся наказания, но отказников все равно много."Еще (командиры. — Прим. ред.) запрещают вытаскивать "трехсотых", а за "двухсотых" вообще молчу. Люди сами добираются как могут. Состояние в ВСУ очень плачевное", — добавил Каптур.Он добровольно сдался в плен российским войскам после того, как его с ранением бросили сослуживцы на позициях в Курахово.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993861216_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_262f4058601364be3e9c24f064e48fe9.jpg
Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
2025-01-16T08:30
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, курахово, вооруженные силы украины, донбасс
В мире, Курахово, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Специальная военная операция на Украине
Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
Пленный Каптур: украинские командиры запускают дроны против своих же солдат
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинские командиры запускают дроны со сбросами на передовые позиции своих же бойцов, чтобы те не сбегали, сообщил РИА Новости военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ.
"Люди не хотят воевать, а командиры запугивают их своими же сбросами, чтобы они не отступали. И говорят: "Если вы будете отступать, мы вас закидаем. Давайте вперед". Я сам такое слышал", — заявил собеседник агентства.
По его словам, украинские военные боятся наказания, но отказников все равно много.
"Еще (командиры. — Прим. ред.) запрещают вытаскивать "трехсотых", а за "двухсотых" вообще молчу. Люди сами добираются как могут. Состояние в ВСУ очень плачевное", — добавил Каптур.
Он добровольно сдался в плен российским войскам после того, как его с ранением бросили сослуживцы на позициях в Курахово
.
Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области
вдоль трассы Запорожье — Донецк.