https://ria.ru/20250116/plennyy-1993847352.html

Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы

Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы - РИА Новости, 16.01.2025

Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы

Военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ, заявил РИА Новости, что его оставили одного на позициях РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T13:34:00+03:00

в мире

курахово

пленные

донецк

донбасс

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993860464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67b27eea81ad13692b7e58c2340816b8.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ, заявил РИА Новости, что его оставили одного на позициях в Курахово со сломанной ногой, после чего он решил сдаться российским войскам."Я не выполнил приказ моего командира роты Хантера оставить людей на позициях. После того как меня ранило, он дал команду уйти. Все ушли, а я был брошен своими со сломанной ногой. После чего решил сдаться в плен", — сказал собеседник агентства.Также он развеял миф о плохом отношении к украинским пленным."Начальство всех запугивает, что русские убивают и режут. Это неправда: со мной делились последней едой и водой, оказали медпомощь, за что я благодарен", — добавил Каптур.Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области, вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250111/plennye-1993292062.html

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html

курахово

донецк

донбасс

запорожская область

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы 2025-01-16T08:00 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

в мире, курахово, пленные, донецк, донбасс, запорожская область, запорожье