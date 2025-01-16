https://ria.ru/20250116/plennyy-1993847352.html
Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы
Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы - РИА Новости, 16.01.2025
Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы
Военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ, заявил РИА Новости, что его оставили одного на позициях РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T08:00:00+03:00
2025-01-16T08:00:00+03:00
2025-01-16T13:34:00+03:00
в мире
курахово
пленные
донецк
донбасс
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ, заявил РИА Новости, что его оставили одного на позициях в Курахово со сломанной ногой, после чего он решил сдаться российским войскам."Я не выполнил приказ моего командира роты Хантера оставить людей на позициях. После того как меня ранило, он дал команду уйти. Все ушли, а я был брошен своими со сломанной ногой. После чего решил сдаться в плен", — сказал собеседник агентства.Также он развеял миф о плохом отношении к украинским пленным."Начальство всех запугивает, что русские убивают и режут. Это неправда: со мной делились последней едой и водой, оказали медпомощь, за что я благодарен", — добавил Каптур.Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области, вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250111/plennye-1993292062.html
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html
курахово
донецк
донбасс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы
Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы
2025-01-16T08:00
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PT0M55S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, курахово, пленные, донецк, донбасс, запорожская область, запорожье
В мире, Курахово, пленные, Донецк, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье
Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы
Украинский военный, оставленный умирать сослуживцами, сдался российским войскам