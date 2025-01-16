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Военнопленный сообщил о новом приказе в рядах ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
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07:30 16.01.2025 (обновлено: 12:34 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846990.html
Военнопленный сообщил о новом приказе в рядах ВСУ
Военнопленный сообщил о новом приказе в рядах ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Военнопленный сообщил о новом приказе в рядах ВСУ
Оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" приказала подразделениям ВСУ в Краматорске не ходить в военной форме из-за негативного... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:30:00+03:00
2025-01-16T12:34:00+03:00
в мире
краматорск
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" приказала подразделениям ВСУ в Краматорске не ходить в военной форме из-за негативного отношения мирного населения, сообщил РИА Новости военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады украинской армии.&quot;В Краматорске нам был выдан официальный приказ &quot;Хортицы&quot;: не ходить в военной форме, только в гражданском. И передвигаться на машинах только с государственными номерами, потому как мирное население настроено очень отрицательно к ЗСУ. Даже был случай подрыва какого-то начальника полигона, после чего еще больше все зашевелились, дав прямой указ не показываться вообще близ штабов в форме&quot;, — сообщил пленный.Расположенный на севере ДНР Краматорск — один из крупнейших городов республики, на данный момент находится под контролем Киева. По состоянию на 2022 год в нем жили 147 тысяч человек.Краматорск вместе с Константиновкой, Дружковкой и Славянском образуют большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс.
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краматорск
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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Военнопленный сообщил о новом приказе в рядах ВСУ
Военнопленный сообщил о новом приказе в рядах ВСУ
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
В мире, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
Военнопленный сообщил о новом приказе в рядах ВСУ

Боевикам ВСУ запретили ходить в военной форме в Донецкой области

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" приказала подразделениям ВСУ в Краматорске не ходить в военной форме из-за негативного отношения мирного населения, сообщил РИА Новости военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады украинской армии.
«

"В Краматорске нам был выдан официальный приказ "Хортицы": не ходить в военной форме, только в гражданском. И передвигаться на машинах только с государственными номерами, потому как мирное население настроено очень отрицательно к ЗСУ. Даже был случай подрыва какого-то начальника полигона, после чего еще больше все зашевелились, дав прямой указ не показываться вообще близ штабов в форме", — сообщил пленный.

Расположенный на севере ДНР Краматорск — один из крупнейших городов республики, на данный момент находится под контролем Киева. По состоянию на 2022 год в нем жили 147 тысяч человек.
Краматорск вместе с Константиновкой, Дружковкой и Славянском образуют большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс.
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