Рейтинг@Mail.ru
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 16.01.2025 (обновлено: 12:35 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846457.html
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя - РИА Новости, 16.01.2025
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя
Украинский пленный Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в Курахово после словесной перепалки. Об этом он сам рассказал РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:00:00+03:00
2025-01-16T12:35:00+03:00
киевская область
вооруженные силы украины
борисполь
житомирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993859936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_376f6ced6b63b1029dca3adb1dcb7e59.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинский пленный Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в Курахово после словесной перепалки. Об этом он сам рассказал РИА Новости.&quot;Мы пошли за провиантом — едой, водой, тушенкой, макаронами. Этот человек (мирный житель. — Прим. ред.) начал делить: &quot;Что вкуснее, то мне&quot;. Из-за этого между нами возникла словесная перепалка. Я пытался его успокоить. Мое оружие было не на предохранителе, я нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Человек упал, хотел ему помочь, но было уже поздно, — сообщил он. — Со стороны сослуживцев подобных случаев не было&quot;.Евгений Лубинец родом из города Борисполь Киевской области, работал в строительной фирме монтажником сантехнических систем. Как уверяет солдат, по пути на работу его автомобиль остановили сотрудники ТЦК и "насильно вытянули из машины". Подготовку проходил в учебном центре в Житомирской области. После этого его зачислили в 5-ю роту 2-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и отправили воевать в Курахово."В мои задачи входило следить за перемещением российских войск и техники", — сообщил он.
https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html
киевская область
борисполь
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя
2025-01-16T07:00
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993859936_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8409be106aeb482bf75bcabb5b7328f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киевская область, вооруженные силы украины, борисполь, житомирская область
Киевская область, Вооруженные силы Украины, Борисполь, Житомирская область
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя

Боец ВСУ убил мирного жителя из-за еды

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинский пленный Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в Курахово после словесной перепалки. Об этом он сам рассказал РИА Новости.
«

"Мы пошли за провиантом — едой, водой, тушенкой, макаронами. Этот человек (мирный житель. — Прим. ред.) начал делить: "Что вкуснее, то мне". Из-за этого между нами возникла словесная перепалка. Я пытался его успокоить. Мое оружие было не на предохранителе, я нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Человек упал, хотел ему помочь, но было уже поздно, — сообщил он. — Со стороны сослуживцев подобных случаев не было".

Евгений Лубинец родом из города Борисполь Киевской области, работал в строительной фирме монтажником сантехнических систем. Как уверяет солдат, по пути на работу его автомобиль остановили сотрудники ТЦК и "насильно вытянули из машины". Подготовку проходил в учебном центре в Житомирской области. После этого его зачислили в 5-ю роту 2-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и отправили воевать в Курахово.
"В мои задачи входило следить за перемещением российских войск и техники", — сообщил он.
Украинский пленный о возможном восстании в ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание
14 января, 06:16
 
Киевская областьВооруженные силы УкраиныБориспольЖитомирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала