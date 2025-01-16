https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846457.html

Военнопленный признался в убийстве мирного жителя

Военнопленный признался в убийстве мирного жителя - РИА Новости, 16.01.2025

Военнопленный признался в убийстве мирного жителя

Украинский пленный Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в Курахово после словесной перепалки. Об этом он сам рассказал РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T07:00:00+03:00

2025-01-16T07:00:00+03:00

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киевская область

вооруженные силы украины

борисполь

житомирская область

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинский пленный Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в Курахово после словесной перепалки. Об этом он сам рассказал РИА Новости."Мы пошли за провиантом — едой, водой, тушенкой, макаронами. Этот человек (мирный житель. — Прим. ред.) начал делить: "Что вкуснее, то мне". Из-за этого между нами возникла словесная перепалка. Я пытался его успокоить. Мое оружие было не на предохранителе, я нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Человек упал, хотел ему помочь, но было уже поздно, — сообщил он. — Со стороны сослуживцев подобных случаев не было".Евгений Лубинец родом из города Борисполь Киевской области, работал в строительной фирме монтажником сантехнических систем. Как уверяет солдат, по пути на работу его автомобиль остановили сотрудники ТЦК и "насильно вытянули из машины". Подготовку проходил в учебном центре в Житомирской области. После этого его зачислили в 5-ю роту 2-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и отправили воевать в Курахово."В мои задачи входило следить за перемещением российских войск и техники", — сообщил он.

https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html

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Мария Марикян

киевская область, вооруженные силы украины, борисполь, житомирская область