https://ria.ru/20250116/plennyj-1993955358.html

"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ

"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ

Украинский военнопленный Руслан Мирный, говоря об употреблении наркотиков в ВСУ, рассказал, что в Часовом Яре с ним служил логист, который "доширялся до такой... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:27:00+03:00

2025-01-16T09:27:00+03:00

2025-01-16T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

харьков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Руслан Мирный, говоря об употреблении наркотиков в ВСУ, рассказал, что в Часовом Яре с ним служил логист, который "доширялся до такой степени", что после вывода оттуда украинских войск оказался в больнице, сообщили в Минобороны РФ."В 23-й бригаде был такой логист, ну, его назначили уже непосредственно в самом Часовом Яру. Младший лейтенант, любитель был наркотических употреблений. Почему я так уверен? Непосредственно в самом Часовом Яру просто набирал в ампулу какой-то препарат... Доширялся до той степени, что после вывода он очутился в дурдоме", – сказал он.Первый раз Мирного на фронт забрали в рамках насильственной мобилизации. Он рассказал, что вышел из дома, чтобы сходить в магазин, но был схвачен подъехавшими на автобусе сотрудниками военкомата. Далее военнослужащий оказался в учебном центре в Днепропетровске. Командованием пленный остался недоволен. По его словам, командиры делают всё, чтобы "положить больше людей, но сохранить технику". Один раз Мирный с помощью сослуживца дезертировал, но вновь оказался на фронте, после того как в Харькове его "сдал" молодой человек его племянницы, служивший в 228-й штурмовой бригаде ВСУ "Шквал". "Потом, когда первый раз этот ухажер племянницы увидел меня, поговорили, пообщались. Подошли к подъезду, только дверь открыли - и навстречу двое патрульных "Вы такой-то такой?", куда отпираться? Шли целенаправленно, вдвоем, при этом зная прекрасно, что я считался пропавшим без вести, а потом уже даже погибшим", - рассказал пленный. После этого Мирный оказался в запасной роте 151-й бригады. Поздно ночью его вместе с ещё пятью сослуживцами забрали на автобусе. Солдат высадили в темноте и поставили задачу найти блиндаж в отдалённой на 70 метров лесопосадке, сидеть там и вести наблюдение. Такую задачу пленный оценил как невыполнимую. Из блиндажа из-за плотного огня нельзя было "высунуть нос". "Попросту наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за все спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах", – заключил пленный.

https://ria.ru/20250116/vsu-1993941428.html

https://ria.ru/20250115/plennyy-1993855657.html

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днепропетровск

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в мире, днепропетровск, харьков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины