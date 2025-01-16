Рейтинг@Mail.ru
"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/plennyj-1993955358.html
"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ
"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ
Украинский военнопленный Руслан Мирный, говоря об употреблении наркотиков в ВСУ, рассказал, что в Часовом Яре с ним служил логист, который "доширялся до такой... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:27:00+03:00
2025-01-16T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
харьков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Руслан Мирный, говоря об употреблении наркотиков в ВСУ, рассказал, что в Часовом Яре с ним служил логист, который "доширялся до такой степени", что после вывода оттуда украинских войск оказался в больнице, сообщили в Минобороны РФ."В 23-й бригаде был такой логист, ну, его назначили уже непосредственно в самом Часовом Яру. Младший лейтенант, любитель был наркотических употреблений. Почему я так уверен? Непосредственно в самом Часовом Яру просто набирал в ампулу какой-то препарат... Доширялся до той степени, что после вывода он очутился в дурдоме", – сказал он.Первый раз Мирного на фронт забрали в рамках насильственной мобилизации. Он рассказал, что вышел из дома, чтобы сходить в магазин, но был схвачен подъехавшими на автобусе сотрудниками военкомата. Далее военнослужащий оказался в учебном центре в Днепропетровске. Командованием пленный остался недоволен. По его словам, командиры делают всё, чтобы "положить больше людей, но сохранить технику". Один раз Мирный с помощью сослуживца дезертировал, но вновь оказался на фронте, после того как в Харькове его "сдал" молодой человек его племянницы, служивший в 228-й штурмовой бригаде ВСУ "Шквал". "Потом, когда первый раз этот ухажер племянницы увидел меня, поговорили, пообщались. Подошли к подъезду, только дверь открыли - и навстречу двое патрульных "Вы такой-то такой?", куда отпираться? Шли целенаправленно, вдвоем, при этом зная прекрасно, что я считался пропавшим без вести, а потом уже даже погибшим", - рассказал пленный. После этого Мирный оказался в запасной роте 151-й бригады. Поздно ночью его вместе с ещё пятью сослуживцами забрали на автобусе. Солдат высадили в темноте и поставили задачу найти блиндаж в отдалённой на 70 метров лесопосадке, сидеть там и вести наблюдение. Такую задачу пленный оценил как невыполнимую. Из блиндажа из-за плотного огня нельзя было "высунуть нос". "Попросту наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за все спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах", – заключил пленный.
https://ria.ru/20250116/vsu-1993941428.html
https://ria.ru/20250115/plennyy-1993855657.html
https://ria.ru/20250113/plen-1993544767.html
днепропетровск
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, харьков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Харьков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Верховная Рада Украины
"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ

Украинский пленный Мирный рассказал о наркоманах среди ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Руслан Мирный, говоря об употреблении наркотиков в ВСУ, рассказал, что в Часовом Яре с ним служил логист, который "доширялся до такой степени", что после вывода оттуда украинских войск оказался в больнице, сообщили в Минобороны РФ.
"В 23-й бригаде был такой логист, ну, его назначили уже непосредственно в самом Часовом Яру. Младший лейтенант, любитель был наркотических употреблений. Почему я так уверен? Непосредственно в самом Часовом Яру просто набирал в ампулу какой-то препарат... Доширялся до той степени, что после вывода он очутился в дурдоме", – сказал он.
Боевики ВСУ намерены после окончания боевых действий убивать сотрудников военкоматов - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов
04:51
Первый раз Мирного на фронт забрали в рамках насильственной мобилизации. Он рассказал, что вышел из дома, чтобы сходить в магазин, но был схвачен подъехавшими на автобусе сотрудниками военкомата. Далее военнослужащий оказался в учебном центре в Днепропетровске.
Командованием пленный остался недоволен. По его словам, командиры делают всё, чтобы "положить больше людей, но сохранить технику". Один раз Мирный с помощью сослуживца дезертировал, но вновь оказался на фронте, после того как в Харькове его "сдал" молодой человек его племянницы, служивший в 228-й штурмовой бригаде ВСУ "Шквал".
Москалькова опубликовала кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Россия вернула 25 военных из украинского плена
Вчера, 15:16
"Потом, когда первый раз этот ухажер племянницы увидел меня, поговорили, пообщались. Подошли к подъезду, только дверь открыли - и навстречу двое патрульных "Вы такой-то такой?", куда отпираться? Шли целенаправленно, вдвоем, при этом зная прекрасно, что я считался пропавшим без вести, а потом уже даже погибшим", - рассказал пленный.
После этого Мирный оказался в запасной роте 151-й бригады. Поздно ночью его вместе с ещё пятью сослуживцами забрали на автобусе. Солдат высадили в темноте и поставили задачу найти блиндаж в отдалённой на 70 метров лесопосадке, сидеть там и вести наблюдение. Такую задачу пленный оценил как невыполнимую. Из блиндажа из-за плотного огня нельзя было "высунуть нос".
"Попросту наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за все спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах", – заключил пленный.
Пленный украинский пограничник об инструкторах НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО
13 января, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскХарьковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала