"Очутился в дурдоме": пленный рассказал о наркоманах в ВСУ
Украинский пленный Мирный рассказал о наркоманах среди ВСУ в Часовом Яре
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Руслан Мирный, говоря об употреблении наркотиков в ВСУ, рассказал, что в Часовом Яре с ним служил логист, который "доширялся до такой степени", что после вывода оттуда украинских войск оказался в больнице, сообщили в Минобороны РФ.
"В 23-й бригаде был такой логист, ну, его назначили уже непосредственно в самом Часовом Яру. Младший лейтенант, любитель был наркотических употреблений. Почему я так уверен? Непосредственно в самом Часовом Яру просто набирал в ампулу какой-то препарат... Доширялся до той степени, что после вывода он очутился в дурдоме", – сказал он.
Первый раз Мирного на фронт забрали в рамках насильственной мобилизации. Он рассказал, что вышел из дома, чтобы сходить в магазин, но был схвачен подъехавшими на автобусе сотрудниками военкомата. Далее военнослужащий оказался в учебном центре в Днепропетровске.
Командованием пленный остался недоволен. По его словам, командиры делают всё, чтобы "положить больше людей, но сохранить технику". Один раз Мирный с помощью сослуживца дезертировал, но вновь оказался на фронте, после того как в Харькове его "сдал" молодой человек его племянницы, служивший в 228-й штурмовой бригаде ВСУ "Шквал".
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"Потом, когда первый раз этот ухажер племянницы увидел меня, поговорили, пообщались. Подошли к подъезду, только дверь открыли - и навстречу двое патрульных "Вы такой-то такой?", куда отпираться? Шли целенаправленно, вдвоем, при этом зная прекрасно, что я считался пропавшим без вести, а потом уже даже погибшим", - рассказал пленный.
После этого Мирный оказался в запасной роте 151-й бригады. Поздно ночью его вместе с ещё пятью сослуживцами забрали на автобусе. Солдат высадили в темноте и поставили задачу найти блиндаж в отдалённой на 70 метров лесопосадке, сидеть там и вести наблюдение. Такую задачу пленный оценил как невыполнимую. Из блиндажа из-за плотного огня нельзя было "высунуть нос".
"Попросту наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за все спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах", – заключил пленный.