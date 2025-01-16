https://ria.ru/20250116/planety-1993939007.html

Астроном назвала дату ближайшего большого парада планет

Астроном назвала дату ближайшего большого парада планет - РИА Новости, 16.01.2025

Астроном назвала дату ближайшего большого парада планет

Большие парады планет, когда на небе на небольшом расстоянии друг от друга становятся видны не менее пяти небесных тел Солнечной системы, случаются редко,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T03:48:00+03:00

2025-01-16T03:48:00+03:00

2025-01-16T03:48:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Большие парады планет, когда на небе на небольшом расстоянии друг от друга становятся видны не менее пяти небесных тел Солнечной системы, случаются редко, ближайший землянам придётся ждать больше 15 лет, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман. "Ближайший большой парад планет произойдет 8 сентября 2040 года. В этот день на закатном небе в узком секторе (около 20 градусов) соберутся пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, также к ним присоединится растущий серп Луны (между Венерой и Сатурном)", - сказала Кошман. Она уточнила, что парадом планет считается такое явление, когда несколько планет собираются недалеко друг от друга и видны с Земли в секторе 20-30 градусов. Малые парады, когда рядом собираются четыре планеты, происходят примерно каждые 20 лет, большие – гораздо реже, рассказала астроном. Ситуации, когда планеты выстраиваются в одну линию с Землёй и Солнцем, и вовсе случаются раз в миллионы лет, добавила она. В то же время, довольно часто несколько планет оказываются по одну сторону Солнца. Правда, наблюдать их бывает сложно из-за того, что несколько из них собираются вблизи светила. "Двадцать первого января 2025 года: 6 планет вечером: Венера, Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер и Марс. 28 февраля 2025 года: 7 планет вечером: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Это ближайшая дата, когда 7 планет будут видны на небе одновременно! 29 августа 2025 года: 6 планет утром: Меркурий, Венера, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн", - проанонсировала Кошман.

https://ria.ru/20241221/potok-1990656606.html

https://ria.ru/20250115/planety-1993758394.html

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