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Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность - РИА Новости, 16.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:13 16.01.2025 (обновлено: 15:29 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/pevtsov-1994011992.html
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность - РИА Новости, 16.01.2025
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность
Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил РИА Новости, что не планирует прекращать актерскую деятельность после конфликта с театром "Ленком Марка Захарова". РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:13:00+03:00
2025-01-16T15:29:00+03:00
дмитрий певцов
ленком
россия
культура
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил РИА Новости, что не планирует прекращать актерскую деятельность после конфликта с театром "Ленком Марка Захарова".Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него."Я нахожусь в прекрасной актерской форме. Поэтому заканчивать актерскую деятельность я не собираюсь. Если я буду кому-то нужен и то, что мне предложат, меня заинтересует, я с радостью займусь", - сказал артист.Он добавил, что его творческая деятельность не прекращалась. "Я работаю в других спектаклях, в том числе в спектакле "Лавр" Нового театра, а также в историческом шоу "Соборная площадь" Нового театра", - отметил Певцов.Актер также заявил о готовности вернуться в "Ленком Марка Захарова", если он действительно будет нужен театру.Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него."Дело не в руководстве, а в том, нужен ли я где-либо. Нужно быть там, где ты нужен. Если я буду нужен театру, действительно нужен, я вернусь", - сказал актер РИА Новости, отвечая на вопрос будет ли он готов вернуться в "Ленком" после смены руководства.Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html
https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882542917.html
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дмитрий певцов, ленком, россия
Дмитрий Певцов, Ленком, Россия, Культура
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность

Певцов заявил, что готов вернуться в "Ленком", если будет нужен театру

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил РИА Новости, что не планирует прекращать актерскую деятельность после конфликта с театром "Ленком Марка Захарова".
Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него.
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"Я нахожусь в прекрасной актерской форме. Поэтому заканчивать актерскую деятельность я не собираюсь. Если я буду кому-то нужен и то, что мне предложат, меня заинтересует, я с радостью займусь", - сказал артист.
Он добавил, что его творческая деятельность не прекращалась. "Я работаю в других спектаклях, в том числе в спектакле "Лавр" Нового театра, а также в историческом шоу "Соборная площадь" Нового театра", - отметил Певцов.
Актер также заявил о готовности вернуться в "Ленком Марка Захарова", если он действительно будет нужен театру.
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Биография Дмитрия Певцова
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Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него.
"Дело не в руководстве, а в том, нужен ли я где-либо. Нужно быть там, где ты нужен. Если я буду нужен театру, действительно нужен, я вернусь", - сказал актер РИА Новости, отвечая на вопрос будет ли он готов вернуться в "Ленком" после смены руководства.
Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
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