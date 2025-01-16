https://ria.ru/20250116/pevtsov-1994011992.html

Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность

Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность - РИА Новости, 16.01.2025

Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность

Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил РИА Новости, что не планирует прекращать актерскую деятельность после конфликта с театром "Ленком Марка Захарова". РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:13:00+03:00

2025-01-16T15:13:00+03:00

2025-01-16T15:29:00+03:00

дмитрий певцов

ленком

россия

культура

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил РИА Новости, что не планирует прекращать актерскую деятельность после конфликта с театром "Ленком Марка Захарова".Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него."Я нахожусь в прекрасной актерской форме. Поэтому заканчивать актерскую деятельность я не собираюсь. Если я буду кому-то нужен и то, что мне предложат, меня заинтересует, я с радостью займусь", - сказал артист.Он добавил, что его творческая деятельность не прекращалась. "Я работаю в других спектаклях, в том числе в спектакле "Лавр" Нового театра, а также в историческом шоу "Соборная площадь" Нового театра", - отметил Певцов.Актер также заявил о готовности вернуться в "Ленком Марка Захарова", если он действительно будет нужен театру.Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него."Дело не в руководстве, а в том, нужен ли я где-либо. Нужно быть там, где ты нужен. Если я буду нужен театру, действительно нужен, я вернусь", - сказал актер РИА Новости, отвечая на вопрос будет ли он готов вернуться в "Ленком" после смены руководства.Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".

https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html

https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882542917.html

https://ria.ru/20240619/averin-1954079476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий певцов, ленком, россия