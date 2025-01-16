https://ria.ru/20250116/pevtsov-1994011992.html
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность - РИА Новости, 16.01.2025
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность
Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил РИА Новости, что не планирует прекращать актерскую деятельность после конфликта с театром "Ленком Марка Захарова". РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:13:00+03:00
2025-01-16T15:13:00+03:00
2025-01-16T15:29:00+03:00
дмитрий певцов
ленком
россия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933837065_0:179:3193:1975_1920x0_80_0_0_1b1717c1dd68022089271b5d193f6c45.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил РИА Новости, что не планирует прекращать актерскую деятельность после конфликта с театром "Ленком Марка Захарова".Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него."Я нахожусь в прекрасной актерской форме. Поэтому заканчивать актерскую деятельность я не собираюсь. Если я буду кому-то нужен и то, что мне предложат, меня заинтересует, я с радостью займусь", - сказал артист.Он добавил, что его творческая деятельность не прекращалась. "Я работаю в других спектаклях, в том числе в спектакле "Лавр" Нового театра, а также в историческом шоу "Соборная площадь" Нового театра", - отметил Певцов.Актер также заявил о готовности вернуться в "Ленком Марка Захарова", если он действительно будет нужен театру.Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него."Дело не в руководстве, а в том, нужен ли я где-либо. Нужно быть там, где ты нужен. Если я буду нужен театру, действительно нужен, я вернусь", - сказал актер РИА Новости, отвечая на вопрос будет ли он готов вернуться в "Ленком" после смены руководства.Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html
https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882542917.html
https://ria.ru/20240619/averin-1954079476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933837065_464:0:3193:2047_1920x0_80_0_0_dcc3e4d4ff01b64daf5bcc5da1554c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий певцов, ленком, россия
Дмитрий Певцов, Ленком, Россия, Культура
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность
Певцов заявил, что готов вернуться в "Ленком", если будет нужен театру
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил РИА Новости, что не планирует прекращать актерскую деятельность после конфликта с театром "Ленком Марка Захарова".
Ранее Певцов
объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него.
"Я нахожусь в прекрасной актерской форме. Поэтому заканчивать актерскую деятельность я не собираюсь. Если я буду кому-то нужен и то, что мне предложат, меня заинтересует, я с радостью займусь", - сказал артист.
Он добавил, что его творческая деятельность не прекращалась. "Я работаю в других спектаклях, в том числе в спектакле "Лавр" Нового театра, а также в историческом шоу "Соборная площадь" Нового театра", - отметил Певцов.
Актер также заявил о готовности вернуться в "Ленком Марка Захарова
", если он действительно будет нужен театру.
Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". В театре сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Певцов, в свою очередь, заявил, что большинство участников совета не были против него.
"Дело не в руководстве, а в том, нужен ли я где-либо. Нужно быть там, где ты нужен. Если я буду нужен театру, действительно нужен, я вернусь", - сказал актер РИА Новости, отвечая на вопрос будет ли он готов вернуться в "Ленком
" после смены руководства.
Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы
, состоит во фракции "Новые люди".