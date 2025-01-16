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Позиция России по урегулированию на Украине всем известна, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2025
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14:31 16.01.2025 (обновлено: 14:38 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/peskov-1994003936.html
Позиция России по урегулированию на Украине всем известна, заявил Песков
Позиция России по урегулированию на Украине всем известна, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2025
Позиция России по урегулированию на Украине всем известна, заявил Песков
Позиция России по урегулированию на Украине всем хорошо известна, она была четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Позиция России по урегулированию на Украине всем хорошо известна, она была четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пескова спросили, готова ли Россия идти на уступки, чтобы закончить конфликт на Украине, как это предложил кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа Марко Рубио. "Дело в том, что наша позиция по урегулированию была сформулирована четко президентом, мы исходим из этой позиции. Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел. Эта наша позиция последовательная, предельно ясна, хорошо всем известна. Больше здесь добавить нечего", - ответил Песков. -0-
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Позиция России по урегулированию на Украине всем известна, заявил Песков

Песков: позиция России по урегулированию на Украине остается неизменной

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Позиция России по урегулированию на Украине всем хорошо известна, она была четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова спросили, готова ли Россия идти на уступки, чтобы закончить конфликт на Украине, как это предложил кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа Марко Рубио.
"Дело в том, что наша позиция по урегулированию была сформулирована четко президентом, мы исходим из этой позиции. Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел. Эта наша позиция последовательная, предельно ясна, хорошо всем известна. Больше здесь добавить нечего", - ответил Песков. -0-
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине
13 января, 10:40
 
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