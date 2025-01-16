https://ria.ru/20250116/peskov-1994003706.html
Песков заявил об обязательствах России перед Белоруссией
Песков заявил об обязательствах России перед Белоруссией - РИА Новости, 16.01.2025
Песков заявил об обязательствах России перед Белоруссией
У России есть обязательства по обеспечению безопасности ее союзника - Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:30:00+03:00
2025-01-16T14:30:00+03:00
2025-01-16T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. У России есть обязательства по обеспечению безопасности ее союзника - Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника - Белоруссии. И в рамках Союзного государства, и в рамках других решений", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250116/peskov-1994000726.html
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россия, белоруссия, дмитрий песков, союзное государство, в мире
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Союзное государство, В мире
Песков заявил об обязательствах России перед Белоруссией
Песков: у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии