https://ria.ru/20250116/peskov-1994003706.html

Песков заявил об обязательствах России перед Белоруссией

Песков заявил об обязательствах России перед Белоруссией - РИА Новости, 16.01.2025

Песков заявил об обязательствах России перед Белоруссией

У России есть обязательства по обеспечению безопасности ее союзника - Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:30:00+03:00

2025-01-16T14:30:00+03:00

2025-01-16T14:30:00+03:00

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. У России есть обязательства по обеспечению безопасности ее союзника - Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника - Белоруссии. И в рамках Союзного государства, и в рамках других решений", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250116/peskov-1994000726.html

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2025

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россия, белоруссия, дмитрий песков, союзное государство, в мире