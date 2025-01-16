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Песков ответил на обвинения Туска о подготовке Россией терактов - РИА Новости, 16.01.2025
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14:14 16.01.2025 (обновлено: 14:36 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/peskov-1994001524.html
Песков ответил на обвинения Туска о подготовке Россией терактов
Песков ответил на обвинения Туска о подготовке Россией терактов - РИА Новости, 16.01.2025
Песков ответил на обвинения Туска о подготовке Россией терактов
Слова премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу якобы планирования Россией терактов против авиакомпаний – это очередное бездоказательное обвинение,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:14:00+03:00
2025-01-16T14:36:00+03:00
россия
польша
дмитрий песков
дональд туск
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Слова премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу якобы планирования Россией терактов против авиакомпаний – это очередное бездоказательное обвинение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ряд СМИ процитировал заявления Туска, сделанные после его встречи с Владимиром Зеленским, о том, что Россия якобы "планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний всего мира"."В целом, это ни что иное как еще одно абсолютно бездоказательное обвинение России. Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250116/moskva-1994001337.html
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россия, польша, дмитрий песков, дональд туск, в мире, владимир зеленский
Россия, Польша, Дмитрий Песков, Дональд Туск, В мире, Владимир Зеленский
Песков ответил на обвинения Туска о подготовке Россией терактов

Песков назвал обвинения Туска о подготовке Россией терактов бездоказательными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Слова премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу якобы планирования Россией терактов против авиакомпаний – это очередное бездоказательное обвинение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее ряд СМИ процитировал заявления Туска, сделанные после его встречи с Владимиром Зеленским, о том, что Россия якобы "планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний всего мира".
"В целом, это ни что иное как еще одно абсолютно бездоказательное обвинение России. Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков
14:13
 
РоссияПольшаДмитрий ПесковДональд ТускВ миреВладимир Зеленский
 
 
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