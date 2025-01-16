https://ria.ru/20250116/peskov-1994000726.html
Россия не оставит Белоруссию в беде, заявил Песков
Россия не оставит Белоруссию в беде, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2025
Россия не оставит Белоруссию в беде, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:10:00+03:00
2025-01-16T14:10:00+03:00
2025-01-16T14:10:00+03:00
россия
белоруссия
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союзное государство
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. "Совершенно верно", - сказал Песков на соответствующее утверждение журналиста. Пресс-секретарь президента также отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности ее союзника - Белоруссии.
https://ria.ru/20250116/ekstremisty-1993961335.html
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россия, белоруссия, дмитрий песков, в мире, союзное государство
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, В мире, Союзное государство
Россия не оставит Белоруссию в беде, заявил Песков
Песков: Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны