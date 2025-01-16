https://ria.ru/20250116/peskov-1994000726.html

Россия не оставит Белоруссию в беде, заявил Песков

Россия не оставит Белоруссию в беде, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2025

Россия не оставит Белоруссию в беде, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:10:00+03:00

2025-01-16T14:10:00+03:00

2025-01-16T14:10:00+03:00

россия

белоруссия

дмитрий песков

в мире

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. "Совершенно верно", - сказал Песков на соответствующее утверждение журналиста. Пресс-секретарь президента также отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности ее союзника - Белоруссии.

https://ria.ru/20250116/ekstremisty-1993961335.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, дмитрий песков, в мире, союзное государство