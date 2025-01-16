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Осужденная по делу о поддельных украшениях добилась пересмотра дела - РИА Новости, 16.01.2025
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06:18 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/peresmotr-1993944658.html
Осужденная по делу о поддельных украшениях добилась пересмотра дела
Осужденная по делу о поддельных украшениях добилась пересмотра дела - РИА Новости, 16.01.2025
Осужденная по делу о поддельных украшениях добилась пересмотра дела
Условно осужденная фигурантка уголовного дела о продаже поддельных украшений Cartier, Tiffany и других люксовых брендов добилась в московском суде отмены... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T06:18:00+03:00
2025-01-16T06:18:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Условно осужденная фигурантка уголовного дела о продаже поддельных украшений Cartier, Tiffany и других люксовых брендов добилась в московском суде отмены приговора и пересмотра своего дела, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, ранее приговором суда она была признана виновной в незаконном использовании чужого товарного знака неоднократно, организованной группой, а также его незаконном использовании организованной группой, причинившим крупный ущерб. Вину, как уточняется, женщина не признала. По данному уголовному делу к условным срокам от 2,5 до 5 лет осуждены еще пять фигурантов. В документах сообщается, что с целью неоднократного использования чужих товарных знаков путем изготовления, приобретения, хранения, перемещения в целях сбыта ювелирных изделий и извлечения преступного дохода "путем распространения и реализации неограниченному кругу лиц на территории г. Москвы и различных регионов Российской Федерации контрафактных ювелирных изделий с незаконно нанесенными чужими словесными знакам действовала объединившаяся для этого организованная группа". Так, по версии обвинения, среди соучастников заранее были распределены роли, группа была устойчива, отличалась высокой степенью организованности и конспирацией. Из документов также следует, что фигурантка в своей жалобе на приговор суда, в частности, указывала на существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дела. Так, в тексте приговора, в частности, не было ясно, какие именно доказательства подтверждают ее вину в совершении каждого инкриминируемого ей деяния, не указаны обстоятельства и не была дана оценка доказательствам ее позиции о непричастности. Следствие считает, что обвиняемая, согласно отведенной ей роли, осуществляла приискание упаковочных материалов для последующей продажи контрафактных ювелирных изделий с незаконно нанесенными чужими товарными знаками, контролировала транспортировку и процесс поставки, искала помещения для временного хранения данной продукции, распространяла информацию о своем роде деятельности, выдаваемой за законную в сети Интернет и выполняла ряд других задач. Обвиняемой и ее адвокатам, обжалуя приговор, своими доводами удалось убедить вышестоящий суд в допущенных нарушениях в ходе рассмотрения дела. Теперь оно поступит в один из столичных судов, где будет рассмотрено в ином составе. Как уточняется в документах, осужденная хочет добиться оправдания и признать за собой право на реабилитацию.
https://ria.ru/20250115/zhitelnitsa-1993759896.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Осужденная по делу о поддельных украшениях добилась пересмотра дела

Условно осужденная по делу о поддельных украшениях добилась пересмотра дела

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Условно осужденная фигурантка уголовного дела о продаже поддельных украшений Cartier, Tiffany и других люксовых брендов добилась в московском суде отмены приговора и пересмотра своего дела, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, ранее приговором суда она была признана виновной в незаконном использовании чужого товарного знака неоднократно, организованной группой, а также его незаконном использовании организованной группой, причинившим крупный ущерб. Вину, как уточняется, женщина не признала.
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По данному уголовному делу к условным срокам от 2,5 до 5 лет осуждены еще пять фигурантов.
В документах сообщается, что с целью неоднократного использования чужих товарных знаков путем изготовления, приобретения, хранения, перемещения в целях сбыта ювелирных изделий и извлечения преступного дохода "путем распространения и реализации неограниченному кругу лиц на территории г. Москвы и различных регионов Российской Федерации контрафактных ювелирных изделий с незаконно нанесенными чужими словесными знакам действовала объединившаяся для этого организованная группа". Так, по версии обвинения, среди соучастников заранее были распределены роли, группа была устойчива, отличалась высокой степенью организованности и конспирацией.
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Из документов также следует, что фигурантка в своей жалобе на приговор суда, в частности, указывала на существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дела. Так, в тексте приговора, в частности, не было ясно, какие именно доказательства подтверждают ее вину в совершении каждого инкриминируемого ей деяния, не указаны обстоятельства и не была дана оценка доказательствам ее позиции о непричастности.
Следствие считает, что обвиняемая, согласно отведенной ей роли, осуществляла приискание упаковочных материалов для последующей продажи контрафактных ювелирных изделий с незаконно нанесенными чужими товарными знаками, контролировала транспортировку и процесс поставки, искала помещения для временного хранения данной продукции, распространяла информацию о своем роде деятельности, выдаваемой за законную в сети Интернет и выполняла ряд других задач.
Обвиняемой и ее адвокатам, обжалуя приговор, своими доводами удалось убедить вышестоящий суд в допущенных нарушениях в ходе рассмотрения дела. Теперь оно поступит в один из столичных судов, где будет рассмотрено в ином составе. Как уточняется в документах, осужденная хочет добиться оправдания и признать за собой право на реабилитацию.
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