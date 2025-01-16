https://ria.ru/20250116/pedagog-1993986738.html
Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию
Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию - РИА Новости, 16.01.2025
Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию
Педагога московской школы уволили после сбора денежных средств на экскурсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:48:00+03:00
2025-01-16T12:48:00+03:00
2025-01-16T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Педагога московской школы уволили после сбора денежных средств на экскурсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы. "В прошлом учебном году один из педагогов в нарушение приказа директора школы о запрете сбора денежных средств получил от родителей деньги на экскурсию, которая в последующем не состоялась. Администрация школы, узнав о случившемся, немедленно уволила педагога и инициировала расследование с привлечением полиции, чтобы помочь родителям вернуть всю сумму", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному инциденту, ведётся расследование.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию
Педагога московской школы уволили после сбора денег на экскурсию вопреки запрету
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Педагога московской школы уволили после сбора денежных средств на экскурсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы.
"В прошлом учебном году один из педагогов в нарушение приказа директора школы о запрете сбора денежных средств получил от родителей деньги на экскурсию, которая в последующем не состоялась. Администрация школы, узнав о случившемся, немедленно уволила педагога и инициировала расследование с привлечением полиции, чтобы помочь родителям вернуть всю сумму", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному инциденту, ведётся расследование.