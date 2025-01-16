https://ria.ru/20250116/pedagog-1993986738.html

Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию

Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию - РИА Новости, 16.01.2025

Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию

Педагога московской школы уволили после сбора денежных средств на экскурсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:48:00+03:00

2025-01-16T12:48:00+03:00

2025-01-16T12:48:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Педагога московской школы уволили после сбора денежных средств на экскурсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы. "В прошлом учебном году один из педагогов в нарушение приказа директора школы о запрете сбора денежных средств получил от родителей деньги на экскурсию, которая в последующем не состоялась. Администрация школы, узнав о случившемся, немедленно уволила педагога и инициировала расследование с привлечением полиции, чтобы помочь родителям вернуть всю сумму", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному инциденту, ведётся расследование.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва