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Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию - РИА Новости, 16.01.2025
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12:48 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/pedagog-1993986738.html
Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию
Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию - РИА Новости, 16.01.2025
Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию
Педагога московской школы уволили после сбора денежных средств на экскурсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:48:00+03:00
2025-01-16T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Педагога московской школы уволили после сбора денежных средств на экскурсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы. "В прошлом учебном году один из педагогов в нарушение приказа директора школы о запрете сбора денежных средств получил от родителей деньги на экскурсию, которая в последующем не состоялась. Администрация школы, узнав о случившемся, немедленно уволила педагога и инициировала расследование с привлечением полиции, чтобы помочь родителям вернуть всю сумму", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному инциденту, ведётся расследование.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Педагога школы в Москве уволили после сбора денег на экскурсию

Педагога московской школы уволили после сбора денег на экскурсию вопреки запрету

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Педагога московской школы уволили после сбора денежных средств на экскурсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы.
"В прошлом учебном году один из педагогов в нарушение приказа директора школы о запрете сбора денежных средств получил от родителей деньги на экскурсию, которая в последующем не состоялась. Администрация школы, узнав о случившемся, немедленно уволила педагога и инициировала расследование с привлечением полиции, чтобы помочь родителям вернуть всю сумму", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному инциденту, ведётся расследование.
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