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Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 16.01.2025
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:37:00+03:00
2025-01-16T17:37:00+03:00
2025-01-16T17:39:00+03:00
москва
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парад победы
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник."Мы будем участвовать", - сказал агентству дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что воинские расчеты из Белоруссии приглашены к участию в параде вместе с российскими военными. Как рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов, для участия в параде приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.
https://ria.ru/20250116/newsweek-1994036040.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, парад победы, белоруссия, андрей белоусов, владимир путин, день победы
Москва, Россия, Парад Победы, Белоруссия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, День Победы
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Посол в РФ Рогожник: белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве