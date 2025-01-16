https://ria.ru/20250116/parad-1994046684.html

Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 16.01.2025

Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:37:00+03:00

2025-01-16T17:37:00+03:00

2025-01-16T17:39:00+03:00

москва

россия

парад победы

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник."Мы будем участвовать", - сказал агентству дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что воинские расчеты из Белоруссии приглашены к участию в параде вместе с российскими военными. Как рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов, для участия в параде приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.

https://ria.ru/20250116/newsweek-1994036040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, парад победы, белоруссия, андрей белоусов, владимир путин, день победы