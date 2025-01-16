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Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 16.01.2025
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17:37 16.01.2025 (обновлено: 17:39 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/parad-1994046684.html
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 16.01.2025
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:37:00+03:00
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москва
россия
парад победы
белоруссия
андрей белоусов
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник."Мы будем участвовать", - сказал агентству дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что воинские расчеты из Белоруссии приглашены к участию в параде вместе с российскими военными. Как рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов, для участия в параде приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.
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москва, россия, парад победы, белоруссия, андрей белоусов, владимир путин, день победы
Москва, Россия, Парад Победы, Белоруссия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, День Победы
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

Посол в РФ Рогожник: белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВоенный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Военный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.
«
"Мы будем участвовать", - сказал агентству дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что воинские расчеты из Белоруссии приглашены к участию в параде вместе с российскими военными. Как рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов, для участия в параде приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.
Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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