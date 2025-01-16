https://ria.ru/20250116/panchenko-1993946346.html
Украинская журналистка бурно отреагировала на признание ставленника Трампа
Украинская журналистка бурно отреагировала на признание ставленника Трампа - РИА Новости, 16.01.2025
Украинская журналистка бурно отреагировала на признание ставленника Трампа
Украинская журналистка Диана Панченко поблагодарила кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио, выдвинутого избранным президентом Дональдом Трампом, за его... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:14:00+03:00
2025-01-16T07:14:00+03:00
2025-01-16T09:39:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко поблагодарила кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио, выдвинутого избранным президентом Дональдом Трампом, за его слова об украинцах, которые он произнес во время слушания в конгрессе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Х.Выступая в конгрессе, Рубио заявил, что несмотря на утверждения о том, что у Киева заканчивается оружие, на самом деле, "у Украины заканчиваются украинцы"."Спасибо, Марко Рубио", — написала она.Панченко также заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован только в выгоде, которую ему приносит война."Суть в том, что Зеленскому плевать на украинцев. Если война закончится, он перестанет зарабатывать деньги", — резюмировала журналистка.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор его действие неоднократно продлевалось.
https://ria.ru/20250116/otnosheniya-1993941696.html
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в мире, украина, сша, киев, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Украинская журналистка бурно отреагировала на признание ставленника Трампа
Журналистка Панченко поблагодарила Рубио за слова об украинцах