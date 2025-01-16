https://ria.ru/20250116/otravlenie-1994088078.html
Названа возможная причина отравления постояльцев санатория под Красноярском
Названа возможная причина отравления постояльцев санатория под Красноярском - РИА Новости, 16.01.2025
Названа возможная причина отравления постояльцев санатория под Красноярском
Постояльцы санатория "Сосновый бор" на юге Красноярского края могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц, сообщили РИА Новости в региональном СУСК. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:26:00+03:00
2025-01-16T21:26:00+03:00
2025-01-16T21:26:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
минусинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Постояльцы санатория "Сосновый бор" на юге Красноярского края могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц, сообщили РИА Новости в региональном СУСК. Ранее краевая прокуратура сообщала, что в санатории "Сосновый бор" в поселке озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление, за медпомощью обратились 32 человека, пятеро из них госпитализированы. Возбуждено дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. "Отдыхающие ели омлет, следователи изъяли партию яиц, есть подозрение, что они просрочены", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все постояльцы пожилого возраста и в санатории они находятся по социальным путевкам. Всего в санатории отдыхали более 100 человек. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после завтрака. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести, следует из официального сообщения регионального СК.
https://ria.ru/20250115/deti-1993794496.html
красноярский край
минусинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, красноярский край, минусинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Минусинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Названа возможная причина отравления постояльцев санатория под Красноярском
СК: постояльцы санатория на юге Красноярского края могли отравиться омлетом