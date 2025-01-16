https://ria.ru/20250116/otravlenie-1994088078.html

Названа возможная причина отравления постояльцев санатория под Красноярском

Названа возможная причина отравления постояльцев санатория под Красноярском - РИА Новости, 16.01.2025

Названа возможная причина отравления постояльцев санатория под Красноярском

Постояльцы санатория "Сосновый бор" на юге Красноярского края могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц, сообщили РИА Новости в региональном СУСК. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:26:00+03:00

2025-01-16T21:26:00+03:00

2025-01-16T21:26:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

минусинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Постояльцы санатория "Сосновый бор" на юге Красноярского края могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц, сообщили РИА Новости в региональном СУСК. Ранее краевая прокуратура сообщала, что в санатории "Сосновый бор" в поселке озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление, за медпомощью обратились 32 человека, пятеро из них госпитализированы. Возбуждено дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. "Отдыхающие ели омлет, следователи изъяли партию яиц, есть подозрение, что они просрочены", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все постояльцы пожилого возраста и в санатории они находятся по социальным путевкам. Всего в санатории отдыхали более 100 человек. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после завтрака. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести, следует из официального сообщения регионального СК.

https://ria.ru/20250115/deti-1993794496.html

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минусинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, красноярский край, минусинский район, следственный комитет россии (ск рф)