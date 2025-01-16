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"Союз сильных": стало известно, какой сюрприз Трамп готовит России и Китаю
"Союз сильных": стало известно, какой сюрприз Трамп готовит России и Китаю - РИА Новости, 16.01.2025
"Союз сильных": стало известно, какой сюрприз Трамп готовит России и Китаю
Избранный президент США Дональд Трамп может быть нацелен на формирование союза с Россией и Китаем, такое мнение высказал автор статьи в Yahoo News Japan. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:58:00+03:00
2025-01-16T04:58:00+03:00
2025-01-16T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может быть нацелен на формирование союза с Россией и Китаем, такое мнение высказал автор статьи в Yahoo News Japan."Новая администрация Трампа сформирует новый "Союз сильных", укрепляя связи в области экономики и безопасности с Китаем и Россией", — говорится в материале.По мнению автора материала, такой "союз" позволил бы США укрепить связи в сфере экономики и безопасности с Китаем и Россией, но прежним союзникам стоит готовиться к тому, что поддержка со стороны США ослабнет."Прежние союзники, в том числе Япония, столкнутся с пренебрежением и уклонением от исполнения обязательств по обороне со стороны США. Насколько мы к этому готовы?" — задается вопросом автор.Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марк Рубио заявил, что американская стратегия при президенте Дональде Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем, чтобы избежать дестабилизирующего конфликта и не допустить ущерба для интересов страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, китай, сша, россия, дональд трамп
В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп
"Союз сильных": стало известно, какой сюрприз Трамп готовит России и Китаю
YNJ: Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем