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В Раде сообщили об отъезде Елены Зеленской с Украины - РИА Новости, 16.01.2025
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03:18 16.01.2025 (обновлено: 10:17 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/otezd-1993937736.html
В Раде сообщили об отъезде Елены Зеленской с Украины
В Раде сообщили об отъезде Елены Зеленской с Украины - РИА Новости, 16.01.2025
В Раде сообщили об отъезде Елены Зеленской с Украины
Жену главы киевского режима Владимира Зеленского Елену заметили на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц, с таким утверждением выступил в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T03:18:00+03:00
2025-01-16T10:17:00+03:00
в мире
украина
санкт-мориц
швейцария
владимир зеленский
елена зеленская
игорь мосийчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Жену главы киевского режима Владимира Зеленского Елену заметили на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц, с таким утверждением выступил в Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук."Война, кровь, смерти… одна за другой ракетные удары по Украине… Зеленский налево и направо раздает интервью, в которых рассказывает, как его дети, жена и семья переживают вместе с ним войну на Украине", — написал он.На опубликованном Мосийчуком видео, как утверждается, группа людей в аэропорту садится в автомобиль и уезжает.Несмотря на то что украинские власти эту информацию опровергли, заявив, что жены Зеленского там не было, Мосийчук пообещал предоставить больше информации о местонахождении Елены Зеленской."Завтра расскажу об отеле и нумерах, где самые величественные остановились", — пообещал он.Ранее стало известно, что семья Владимира Зеленского в июне поставила во главе своего кипрского оффшора Aldorante Limited сестру руководителя счетной палаты Украины Светлану Пищанскую. Сейчас этим оффшором владеет только супруга главы киевского режима. При этом, Aldorante Liimted выступает собственником итальянской фирмы, на которую записана вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.
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в мире, украина, санкт-мориц, швейцария, владимир зеленский, елена зеленская, игорь мосийчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Санкт-Мориц, Швейцария, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Игорь Мосийчук, Верховная Рада Украины
В Раде сообщили об отъезде Елены Зеленской с Украины

Экс-депутат Мосийчук: жену Зеленского заметили на курорте в Швейцарии

© Игорь Мосийчук/TelegramЖена Владимира Зеленского Елена на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц
Жена Владимира Зеленского Елена на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Игорь Мосийчук/Telegram
Жена Владимира Зеленского Елена на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Жену главы киевского режима Владимира Зеленского Елену заметили на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц, с таким утверждением выступил в Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
«
"Война, кровь, смерти… одна за другой ракетные удары по Украине… Зеленский налево и направо раздает интервью, в которых рассказывает, как его дети, жена и семья переживают вместе с ним войну на Украине", — написал он.
На опубликованном Мосийчуком видео, как утверждается, группа людей в аэропорту садится в автомобиль и уезжает.
Несмотря на то что украинские власти эту информацию опровергли, заявив, что жены Зеленского там не было, Мосийчук пообещал предоставить больше информации о местонахождении Елены Зеленской.
"Завтра расскажу об отеле и нумерах, где самые величественные остановились", — пообещал он.
Ранее стало известно, что семья Владимира Зеленского в июне поставила во главе своего кипрского оффшора Aldorante Limited сестру руководителя счетной палаты Украины Светлану Пищанскую. Сейчас этим оффшором владеет только супруга главы киевского режима. При этом, Aldorante Liimted выступает собственником итальянской фирмы, на которую записана вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.
 
В миреУкраинаСанкт-МорицШвейцарияВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяИгорь МосийчукВерховная Рада Украины
 
 
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