ЦБ анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО
ЦБ анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО с 27 января
Оформление ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Границы тарифного коридора по ОСАГО с 27 января расширяются в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а также на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков, сообщает Банк России.
"С 27 января 2025 года границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне", - говорится на сайте регулятора.
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Отмечается, что необходимость расширения тарифного коридора вызвана высокой убыточностью этих категорий транспорта. Небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей. Что касается мототранспорта, то за последние годы размер ущерба от аварий по их вине вырос на 32%. Для них также меняется шкала возраста-стажа водителя и вводится новый коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Они влияют на размер страховой премии, отмечает регулятор.
Банк России также актуализировал для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Они снижены для 21 территории, где в 2024 году оформлено около 6 миллионов классических полисов (без учета краткосрочных), средняя стоимость по которым была на 17,1% выше среднероссийской. Для 18 территорий, где действующие показатели КТ не соответствуют возросшим убыткам, их значения повышены.
"По предварительным данным, в 2024 году всего оформлено 43,7 миллиона классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Их средняя стоимость снизилась на 2,5% и составила 7,6 тысячи рублей", - сообщает Банк России.
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