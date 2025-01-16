https://ria.ru/20250116/osago-1993993166.html

ЦБ анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО

ЦБ анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО - РИА Новости, 16.01.2025

ЦБ анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО

Границы тарифного коридора по ОСАГО с 27 января расширяются в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а также на 20% для мототранспорта и небольших... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:29:00+03:00

2025-01-16T13:29:00+03:00

2025-01-16T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Границы тарифного коридора по ОСАГО с 27 января расширяются в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а также на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков, сообщает Банк России."С 27 января 2025 года границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне", - говорится на сайте регулятора.Отмечается, что необходимость расширения тарифного коридора вызвана высокой убыточностью этих категорий транспорта. Небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей. Что касается мототранспорта, то за последние годы размер ущерба от аварий по их вине вырос на 32%. Для них также меняется шкала возраста-стажа водителя и вводится новый коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Они влияют на размер страховой премии, отмечает регулятор.Банк России также актуализировал для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Они снижены для 21 территории, где в 2024 году оформлено около 6 миллионов классических полисов (без учета краткосрочных), средняя стоимость по которым была на 17,1% выше среднероссийской. Для 18 территорий, где действующие показатели КТ не соответствуют возросшим убыткам, их значения повышены."По предварительным данным, в 2024 году всего оформлено 43,7 миллиона классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Их средняя стоимость снизилась на 2,5% и составила 7,6 тысячи рублей", - сообщает Банк России.

https://ria.ru/20241212/osago-1752227050.html

https://ria.ru/20241130/putin-1986651919.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

центральный банк рф (цб рф), осаго, авто