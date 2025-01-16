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В Липецкой области отменили желтый режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили желтый режим воздушной опасности - РИА Новости, 16.01.2025
В Липецкой области отменили желтый режим воздушной опасности
Желтый режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T06:37:00+03:00
2025-01-16T06:37:00+03:00
2025-01-16T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
липецкая область
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Желтый режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Желтый режим воздушной опасности был введен на территории региона в среду в 18.28 мск, его отменили через 11 часов 55 минут. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов в Telegram-канале.
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игорь артамонов, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов, Липецкая область
В Липецкой области отменили желтый режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области отменили желтый режим воздушной опасности