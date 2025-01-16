Рейтинг@Mail.ru
В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/obyski-1994005731.html
В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData
В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData - РИА Новости, 16.01.2025
В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData
Оперативные мероприятия проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:35:00+03:00
2025-01-16T14:35:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
екатеринбург
москва
валерий горелых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Оперативные мероприятия проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться", – сказал Горелых. По данным местных СМИ, утром в четверг в офисе IT-компании SpectrumData на улице Добролюбова в столице Урала начались обыски, якобы причиной обысков могло стать несанкционированное разглашение персональных данных. SpectrumData – федеральная IT-компания, которая предоставляет решения по управлению рисками на основе больших данных, ее клиенты – ведущие страховые компании, банки, лизинговые компании, компании автомобильной отрасли и другие. Организация имеет офисы в Москве и Екатеринбурге.
https://ria.ru/20241121/zenden-1985047521.html
екатеринбург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, екатеринбург, москва, валерий горелых
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Екатеринбург, Москва, Валерий Горелых
В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData

Полиция проводит обыски в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Оперативные мероприятия проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться", – сказал Горелых.
По данным местных СМИ, утром в четверг в офисе IT-компании SpectrumData на улице Добролюбова в столице Урала начались обыски, якобы причиной обысков могло стать несанкционированное разглашение персональных данных.
SpectrumData – федеральная IT-компания, которая предоставляет решения по управлению рисками на основе больших данных, ее клиенты – ведущие страховые компании, банки, лизинговые компании, компании автомобильной отрасли и другие. Организация имеет офисы в Москве и Екатеринбурге.
Покупательница в магазине обуви Zenden - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden, сообщил источник
21 ноября 2024, 16:59
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЕкатеринбургМоскваВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала