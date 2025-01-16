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В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData
В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData - РИА Новости, 16.01.2025
В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData
Оперативные мероприятия проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:35:00+03:00
2025-01-16T14:35:00+03:00
2025-01-16T14:35:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Оперативные мероприятия проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться", – сказал Горелых. По данным местных СМИ, утром в четверг в офисе IT-компании SpectrumData на улице Добролюбова в столице Урала начались обыски, якобы причиной обысков могло стать несанкционированное разглашение персональных данных. SpectrumData – федеральная IT-компания, которая предоставляет решения по управлению рисками на основе больших данных, ее клиенты – ведущие страховые компании, банки, лизинговые компании, компании автомобильной отрасли и другие. Организация имеет офисы в Москве и Екатеринбурге.
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происшествия, коммерческая недвижимость, екатеринбург, москва, валерий горелых
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Екатеринбург, Москва, Валерий Горелых
В центре Екатеринбурга проходят обыски в IT-компании SpectrumData
Полиция проводит обыски в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге