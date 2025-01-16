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Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.01.2025
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T00:25:00+03:00
2025-01-16T00:25:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать две вооруженные атаки - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, всего было выпущено 108 единиц боеприпасов. В представительство поступили сведения о ранении трех мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксирован 41 обстрел.
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донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов