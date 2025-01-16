https://ria.ru/20250116/ni-1993974619.html
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России - РИА Новости, 16.01.2025
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России
Швеция готовится к войне с Россией, наращивая свою армию, пишет National Interest. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:32:00+03:00
2025-01-16T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швеция готовится к войне с Россией, наращивая свою армию, пишет National Interest."Будучи самой новой страной — участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне", — говорится в материале.Обозреватель указал, что шведская армия ради подготовки к возможным боевым действиям с Россией закупила 44 новые единицы немецких танков Leopard 2A8, а также продолжает модернизировать уже существующие образцы различной бронетехники.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html
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россия, швеция, москва, нато, в мире
Россия, Швеция, Москва, НАТО, В мире
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России
National Interest: Швеция готовится к войне с Россией