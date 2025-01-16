https://ria.ru/20250116/ni-1993974619.html

"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России

"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России - РИА Новости, 16.01.2025

"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России

Швеция готовится к войне с Россией, наращивая свою армию, пишет National Interest. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:32:00+03:00

2025-01-16T11:32:00+03:00

2025-01-16T15:35:00+03:00

россия

швеция

москва

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793465436_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ab4b6ff7827a5bf628f94286f893d6e2.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швеция готовится к войне с Россией, наращивая свою армию, пишет National Interest."Будучи самой новой страной — участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне", — говорится в материале.Обозреватель указал, что шведская армия ради подготовки к возможным боевым действиям с Россией закупила 44 новые единицы немецких танков Leopard 2A8, а также продолжает модернизировать уже существующие образцы различной бронетехники.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html

https://ria.ru/20250116/ac-1993958292.html

россия

швеция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, швеция, москва, нато, в мире