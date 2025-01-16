Рейтинг@Mail.ru
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 16.01.2025 (обновлено: 15:35 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ni-1993974619.html
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России - РИА Новости, 16.01.2025
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России
Швеция готовится к войне с Россией, наращивая свою армию, пишет National Interest. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:32:00+03:00
2025-01-16T15:35:00+03:00
россия
швеция
москва
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793465436_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ab4b6ff7827a5bf628f94286f893d6e2.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швеция готовится к войне с Россией, наращивая свою армию, пишет National Interest.&quot;Будучи самой новой страной — участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне&quot;, — говорится в материале.Обозреватель указал, что шведская армия ради подготовки к возможным боевым действиям с Россией закупила 44 новые единицы немецких танков Leopard 2A8, а также продолжает модернизировать уже существующие образцы различной бронетехники.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html
https://ria.ru/20250116/ac-1993958292.html
россия
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793465436_86:0:2753:2000_1920x0_80_0_0_24027d46c6d2de0542e282d72a2891f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, москва, нато, в мире
Россия, Швеция, Москва, НАТО, В мире
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России

National Interest: Швеция готовится к войне с Россией

© Фото : Finnish Defence ForcesШведский и финский военнослужащие во время совместных учений
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Finnish Defence Forces
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швеция готовится к войне с Россией, наращивая свою армию, пишет National Interest.
«

"Будучи самой новой страной — участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне", — говорится в материале.

Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Нет никаких шансов". Зеленский странным образом пригрозил Европе
10:40
Обозреватель указал, что шведская армия ради подготовки к возможным боевым действиям с Россией закупила 44 новые единицы немецких танков Leopard 2A8, а также продолжает модернизировать уже существующие образцы различной бронетехники.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Прискорбная ошибка". В США сделали неожиданное заявление о Путине
09:50
 
РоссияШвецияМоскваНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала