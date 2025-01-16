https://ria.ru/20250116/newsweek-1994036040.html

"Большой гость". СМИ раскрыли, кто может посетить парад Победы в Москве

"Большой гость". СМИ раскрыли, кто может посетить парад Победы в Москве - РИА Новости, 16.01.2025

"Большой гость". СМИ раскрыли, кто может посетить парад Победы в Москве

На ежегодном празднование победы в Великой Отечественной войне в Москве можно ожидать прибытия "большого гостя" из США, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На ежегодном празднование победы в Великой Отечественной войне в Москве можно ожидать прибытия "большого гостя" из США, пишет американское издание Newsweek."Источник, близкий к Кремлю, сообщил <…>, что 9 мая Путин ожидает "большого гостя" из США. Источник не уточнил, кем может быть это официальное лицо, но сказал, что сам Трамп "был бы фантастическим", — говорится в материале.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных и праздничных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы,Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" напомнил, что мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны. Он также заявил, что работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач.

https://ria.ru/20241212/pobeda-1988736033.html

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сша, россия, москва, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, в мире