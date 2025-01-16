https://ria.ru/20250116/natsproekty-1994019111.html

Руденя определил задачи по реализации в Тверской области новых нацпроектов

Руденя определил задачи по реализации в Тверской области новых нацпроектов - РИА Новости, 16.01.2025

Руденя определил задачи по реализации в Тверской области новых нацпроектов

На первом в 2025 году заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о реализации в регионе новых... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:46:00+03:00

2025-01-16T15:46:00+03:00

2025-01-16T15:46:00+03:00

тверская область

экономика

игорь руденя

нацпроекты

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На первом в 2025 году заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о реализации в регионе новых национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2025 году стартовали 19 новых национальных проектов, в том числе восемь проектов технологического лидерства. "Владимир Владимирович Путин поставил задачи по развитию нашей страны на фоне глобальных вызовов и агрессии Запада. Наши приоритеты сейчас – не снижать экономическую активность, внимательно следить за работой хозяйствующих субъектов и помогать им, чтобы сохранить рабочие места во внебюджетной сфере, уровень доходов трудящихся на производствах. Результатом общей работы должно стать повышение технологической независимости", – сказал Руденя на заседании, которое прошло в четверг. Он добавил, что важно обеспечить участие во всех новых национальных проектах. По словам Рудени, ключевая задача – укрепление человеческого потенциала. На это нацелены проекты "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры". Всего в Тверской области в рамках реализации новых нацпроектов заявлен 41 региональный проект. Наибольшее количество из них вошли в нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Экологическое благополучие", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Кадры", "Эффективная и конкурентная экономика". Регион также будет участвовать в реализации федеральных проектов нацпроектов "Туризм и гостеприимство", "Международная кооперация и экспорт", "Беспилотные авиационные системы", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Эффективная транспортная система", "Средства производства и автоматизации", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Новые атомные и энергетические технологии", "Новые материалы и химия", "Новые технологии сбережения здоровья". На заседании рассмотрены показатели нацпроектов, которые касаются увеличения продолжительности и качества жизни людей, доходов граждан, повышения доступности жилья, дальнейшего благоустройства общественных пространств, продолжения социальной газификации, роста количества дорог в нормативном состоянии, экологического благополучия, экономической активности и других направлений. Утверждены ответственные за реализацию каждого нацпроекта заместители председателя регионального правительства, областные министерства. Руденя поручил организовать со стороны регионального правительства постоянный контроль выполнения задач, связанных с реализацией национальных проектов. При этом обеспечить автоматизацию процессов, их строгий учет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, игорь руденя, нацпроекты