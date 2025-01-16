https://ria.ru/20250116/natsproekty-1994019111.html
Руденя определил задачи по реализации в Тверской области новых нацпроектов
Руденя определил задачи по реализации в Тверской области новых нацпроектов - РИА Новости, 16.01.2025
Руденя определил задачи по реализации в Тверской области новых нацпроектов
На первом в 2025 году заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о реализации в регионе новых... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:46:00+03:00
2025-01-16T15:46:00+03:00
2025-01-16T15:46:00+03:00
тверская область
экономика
игорь руденя
нацпроекты
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На первом в 2025 году заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о реализации в регионе новых национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2025 году стартовали 19 новых национальных проектов, в том числе восемь проектов технологического лидерства. "Владимир Владимирович Путин поставил задачи по развитию нашей страны на фоне глобальных вызовов и агрессии Запада. Наши приоритеты сейчас – не снижать экономическую активность, внимательно следить за работой хозяйствующих субъектов и помогать им, чтобы сохранить рабочие места во внебюджетной сфере, уровень доходов трудящихся на производствах. Результатом общей работы должно стать повышение технологической независимости", – сказал Руденя на заседании, которое прошло в четверг. Он добавил, что важно обеспечить участие во всех новых национальных проектах. По словам Рудени, ключевая задача – укрепление человеческого потенциала. На это нацелены проекты "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры". Всего в Тверской области в рамках реализации новых нацпроектов заявлен 41 региональный проект. Наибольшее количество из них вошли в нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Экологическое благополучие", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Кадры", "Эффективная и конкурентная экономика". Регион также будет участвовать в реализации федеральных проектов нацпроектов "Туризм и гостеприимство", "Международная кооперация и экспорт", "Беспилотные авиационные системы", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Эффективная транспортная система", "Средства производства и автоматизации", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Новые атомные и энергетические технологии", "Новые материалы и химия", "Новые технологии сбережения здоровья". На заседании рассмотрены показатели нацпроектов, которые касаются увеличения продолжительности и качества жизни людей, доходов граждан, повышения доступности жилья, дальнейшего благоустройства общественных пространств, продолжения социальной газификации, роста количества дорог в нормативном состоянии, экологического благополучия, экономической активности и других направлений. Утверждены ответственные за реализацию каждого нацпроекта заместители председателя регионального правительства, областные министерства. Руденя поручил организовать со стороны регионального правительства постоянный контроль выполнения задач, связанных с реализацией национальных проектов. При этом обеспечить автоматизацию процессов, их строгий учет.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь руденя, нацпроекты
Тверская область, Экономика, Игорь Руденя, Нацпроекты
Руденя определил задачи по реализации в Тверской области новых нацпроектов
Губернатор Руденя определил задачи по реализации в Тверской области нацпроектов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На первом в 2025 году заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о реализации в регионе новых национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2025 году стартовали 19 новых национальных проектов, в том числе восемь проектов технологического лидерства.
«
"Владимир Владимирович Путин поставил задачи по развитию нашей страны на фоне глобальных вызовов и агрессии Запада. Наши приоритеты сейчас – не снижать экономическую активность, внимательно следить за работой хозяйствующих субъектов и помогать им, чтобы сохранить рабочие места во внебюджетной сфере, уровень доходов трудящихся на производствах. Результатом общей работы должно стать повышение технологической независимости", – сказал Руденя на заседании, которое прошло в четверг.
Он добавил, что важно обеспечить участие во всех новых национальных проектах. По словам Рудени
, ключевая задача – укрепление человеческого потенциала. На это нацелены проекты "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры".
Всего в Тверской области в рамках реализации новых нацпроектов заявлен 41 региональный проект. Наибольшее количество из них вошли в нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Экологическое благополучие", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Кадры", "Эффективная и конкурентная экономика".
Регион также будет участвовать в реализации федеральных проектов нацпроектов "Туризм и гостеприимство", "Международная кооперация и экспорт", "Беспилотные авиационные системы", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Эффективная транспортная система", "Средства производства и автоматизации", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Новые атомные и энергетические технологии", "Новые материалы и химия", "Новые технологии сбережения здоровья".
На заседании рассмотрены показатели нацпроектов, которые касаются увеличения продолжительности и качества жизни людей, доходов граждан, повышения доступности жилья, дальнейшего благоустройства общественных пространств, продолжения социальной газификации, роста количества дорог в нормативном состоянии, экологического благополучия, экономической активности и других направлений.
Утверждены ответственные за реализацию каждого нацпроекта заместители председателя регионального правительства, областные министерства.
Руденя поручил организовать со стороны регионального правительства постоянный контроль выполнения задач, связанных с реализацией национальных проектов. При этом обеспечить автоматизацию процессов, их строгий учет.