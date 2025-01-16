https://ria.ru/20250116/nato-1994093553.html

НАТО планирует создать щит для защиты от России

НАТО планирует создать щит для защиты от России - РИА Новости, 16.01.2025

НАТО планирует создать щит для защиты от России

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что оборонные планы альянса предполагают создание "щита" для защиты от России. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T22:47:00+03:00

2025-01-16T22:47:00+03:00

2025-01-16T23:10:00+03:00

россия

роб бауэр

нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что оборонные планы альянса предполагают создание "щита" для защиты от России."В последние годы мы оценили угрозу со стороны России. В результате были написаны наши оборонные планы, которые были созданы против угрозы со стороны России и террористических групп. Теперь мы знаем, что нам необходимо коллективно, чтобы защититься против этих угроз. Нам коллективно необходим, скажем так, щит. Мы находимся в процессе реализации оборонных планов, смотрим, что каждый союзник должен сделать, чтобы внести вклад в этот "щит", — сказал он.По словам главы Военного комитета, союзникам это будет стоить дорого и обойдется более чем в два процента от ВВП. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.

https://ria.ru/20241125/nato-1985618060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, роб бауэр, нато