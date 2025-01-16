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НАТО планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море - РИА Новости, 16.01.2025
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20:39 16.01.2025 (обновлено: 20:40 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/nato-1994081018.html
НАТО планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море
НАТО планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море - РИА Новости, 16.01.2025
НАТО планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море
НАТО в рамках операции "Балтийский часовой" планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море, будет применять надводные беспилотные аппараты,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:39:00+03:00
2025-01-16T20:40:00+03:00
в мире
балтийское море
финляндия
швеция
марк рютте
николай патрушев
мария захарова
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. НАТО в рамках операции "Балтийский часовой" планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море, будет применять надводные беспилотные аппараты, сообщил главнокомандующий по трансформации объединенных сил НАТО адмирал Пьер Вандье. "Патрулирование критически важных зон будет осуществляться круглосуточно", - сказал Вандье на пресс-конференции по итогам встречи начальников штабов альянса в Брюсселе. По его словам, страны НАТО планируют доставить дополнительное оборудование для осуществление этой операции. "Будут использоваться надводные дроны, которые применялись США в Персидском заливе. Таким образом, опыт США будет применяться в рамках НАТО", - сказал Вандье. По его словам, оборудование будет доставлено в течение нескольких недель. При этом государства НАТО на Балтийском море предоставят свои дроны для патрулирования. Все данные с радаров, фото, видео будут поступать в единую сеть. "Это позволит проводить расследования быстро", - утверждает натовский военачальник. В Хельсинки 14 января прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В европейском командовании НАТО в Монсе утверждают, что хоть речь идет о новой миссии, присутствие альянса на Балтике было и до этого. В частности, проводилось регулярное патрулирование и совместные учения для поддержания боеготовности. Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
https://ria.ru/20250114/nato-1993695252.html
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балтийское море
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в мире, балтийское море, финляндия, швеция, марк рютте, николай патрушев, мария захарова, нато
В мире, Балтийское море, Финляндия, Швеция, Марк Рютте, Николай Патрушев, Мария Захарова, НАТО
НАТО планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море

Адмирал Вандье: НАТО будет круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море

© AP Photo / Gero BreloerНАТО в Балтийском море
НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Gero Breloer
НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. НАТО в рамках операции "Балтийский часовой" планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море, будет применять надводные беспилотные аппараты, сообщил главнокомандующий по трансформации объединенных сил НАТО адмирал Пьер Вандье.
"Патрулирование критически важных зон будет осуществляться круглосуточно", - сказал Вандье на пресс-конференции по итогам встречи начальников штабов альянса в Брюсселе.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов в Балтийском море
14 января, 16:52
По его словам, страны НАТО планируют доставить дополнительное оборудование для осуществление этой операции.
"Будут использоваться надводные дроны, которые применялись США в Персидском заливе. Таким образом, опыт США будет применяться в рамках НАТО", - сказал Вандье.
По его словам, оборудование будет доставлено в течение нескольких недель. При этом государства НАТО на Балтийском море предоставят свои дроны для патрулирования. Все данные с радаров, фото, видео будут поступать в единую сеть.
"Это позволит проводить расследования быстро", - утверждает натовский военачальник.
В Хельсинки 14 января прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике.
В европейском командовании НАТО в Монсе утверждают, что хоть речь идет о новой миссии, присутствие альянса на Балтике было и до этого. В частности, проводилось регулярное патрулирование и совместные учения для поддержания боеготовности.
Китайское судно Yi Peng 3 - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Балтийском море нашли следы якоря китайского сухогруза Yi Peng 3
14 января, 10:10
Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
Танкер в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В ЕК прокомментировали повреждения кабелей в Балтийском море
14 января, 09:44
 
В миреБалтийское мореФинляндияШвецияМарк РюттеНиколай ПатрушевМария ЗахароваНАТО
 
 
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