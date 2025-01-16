https://ria.ru/20250116/nato-1993996332.html

В Латвии сделали заявление о готовности НАТО воевать на Украине

В Латвии сделали заявление о готовности НАТО воевать на Украине - РИА Новости, 16.01.2025

В Латвии сделали заявление о готовности НАТО воевать на Украине

Североатлантический альянс не готов вести боевые действия на Украине, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию The Kyiv РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:45:00+03:00

2025-01-16T13:45:00+03:00

2025-01-16T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс не готов вести боевые действия на Украине, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent."В настоящее время НАТО не готова вступать в войну, потому что четкая концепция заключается в поддержке самообороны Украины, каждый предоставляет необходимое, но никто не хочет участвовать в войне и в ней воевать", — рассказала Браже.Кроме того, министр назвала отправку западных войск на Украину значительным шагом для Европы, которая боится пойти на эскалацию в конфликте.В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.

https://ria.ru/20250116/ni-1993974619.html

https://ria.ru/20250116/bloomberg-1993988487.html

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в мире, украина, латвия, европа, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия